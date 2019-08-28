「任務結束了，定岳」　警政署長陳家欽深夜發文悼汐止殉職勇警

▲薛員日前開心與未婚妻籌備婚禮，卻在28日傍晚英勇因公殉職。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今天28日傍晚新北市汐止警分局警員薛定岳因積極攔檢一輛不停的可疑車輛，在攔查過程被嫌犯車輛擦撞後撞上分隔島英勇殉職，就在剛剛晚間約10點半左右，警政署長陳家欽在臉書「NPA署長室」發文追悼這名警專25期、剛拍完婚紗照正要積極籌備婚禮的熱血勇警、汐止派出所警員薛定岳：「任務結束了，定岳」

▲警政署長陳家欽28日深夜發文追悼因公殉職勇警薛定岳。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署長陳家欽難掩傷感發文：「這是一個難以接受的事實，定岳為了一台攔檢不停的可疑車輛、在追緝攔查過程中卻被犯嫌車輛衝撞後，而撞上分隔島，因公殉職，這個令人椎心的消息，對他的家人是多巨大的悲痛，怎麼能夠接受？」



「每一位警察同仁，心中一定都會有著相同的念頭，就是希望能夠在克盡職責守護治安的工作結束後，平安到家與家人團聚，但對定岳來說已經變的遙不可及，這樣的事件對所有警察同仁是如此沉重悲痛。」



陳家欽文中點出、警方未來希望提高民眾拒檢罰則：「不論是以車攔檢或是定點攔檢，每一次的攔檢，同仁都冒著隨時遭受危害的風險，而拒檢逃逸更是常常危及同仁或其他用路人的生命安全，針對拒檢逃逸、甚至衝撞員警的法律罰則是否仍然太輕，讓少數人心存僥倖，不畏法律制裁，而讓警察陷入險境」

「警員甘冒著生命危險去攔阻或逮捕一個交通違規或違法行為，是否應該加重法律刑責、制裁力道，來有效嚇阻攔檢不停的僥倖心態，減少同仁攔查追捕過程的危害。」陳家欽娓娓道來全國每位基層警員心中最卑微、但也最重要的願望：「警察嚴正執法，也要平安回家！」

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