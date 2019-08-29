汐止勇警殉職！學弟「狂按CPR」淚崩：口腔都是塊狀物　150字悲吐：學長抱歉

▲汐止勇警殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者林昱萱／綜合報導

基隆市七堵區百福社區前28日下午發生一起嚴重車禍！31歲的員警薛定岳為了一部拒檢的機車，一路從汐止狂追到基隆百福社區，途中卻遭到惡意衝撞，因此撞上分隔島，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。對此，當時目睹他的警察同仁也忍不住淚崩：「沒想到過了幾個路口發現學長你倒在路中，等我衝上前時已經ohca。」

目睹現場的許姓員警在臉書發文表示，「一陣警笛聲呼嘯而過，沒想到過了幾個路口，卻發現學長你倒在路中，等我衝上前時已經ohca，口腔溢血還有很多塊狀物，(認真發問要cpr時呼吸道堵塞挖不乾淨能怎麼辦)，漫長的時間重複著同樣的動作，那時間好煎熬。」

▲薛員才剛拍完婚紗，卻不幸發生憾事。（圖／記者張君豪翻攝）

此外，他也表示，「終於等到救護車，原本在期望能聽到好消息，沒想到沒多久就傳來你的惡耗，第一次見面也是最後一次見面，學長抱歉沒能幫到你，一路好走。」

據了解，薛員從警以來表現優秀，曾於2014、2016年、2017年獲得警局表揚，為好人好事代表，年僅31歲的他日前才剛拍完婚紗照，準備要結婚，孰料，如今卻因公不幸身亡，令家屬、親友都悲痛不已。

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