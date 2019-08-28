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酒駕累犯吊照仍開車撞殘騎士　桃檢依過失傷害加重起訴

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▲桃園市何姓男子因酒駕被吊照，去年12月再度酒駕撞殘重機騎士。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市何姓男子因酒駕被吊照，去年12月再度酒駕撞殘機車騎士。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子曾因酒駕被吊銷駕照，但仍私下開車趴趴走，去年12月間再度酒後駕車行經桃園區突然左轉撞上直行莊姓騎士，導致右臂神經嚴重受損，員警到場處理時酒測值達0.50毫克，檢方以何無照開車還酒駕導致被害人身受重傷，偵結將何男依過失致重傷害罪嫌提起公訴，並建請法官加重其刑。

檢警調查，50歲的何姓男子曾於2015年、2017年間2度因酒駕被判刑確定，駕照因此被吊銷，去年12月23日晚間9時許，何男在友人位於桃園區住處喝酒後仍無照駕駛，行經桃園區仁愛路、正光路口欲左轉時，卻撞上直行的莊姓機車騎士，警員到場處理時為何男進行酒測，酒測值達0.50毫克。

受害的莊姓機車騎士經急救後雖無生命危險，經診斷後其右臂神經叢嚴重損傷，導致右臂神經失去功能無法舉起因此對何提告。

檢方認為，根據警方現場交通事故現場圖、監視器畫面等，確認何男犯行明確，醫院診斷書指證莊男右上肢失去功能，已達重傷害「毀損或嚴重減損一肢以上之機能」要件，確認重傷結果與何男肇事有關；何男坦承酒駕，但他肇事後主動向警方坦承，願意接受裁判，也符合減刑要件，檢方28日偵結依過失致重傷罪嫌提起公訴。

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