影／曾獲好人好事！警「取締酒駕」失控撞安全島　頭部重創命危...網淚喊：撐下去

記者張君豪、戴若涵／基隆報導

基隆市七堵區百福社區28日下午發生一起嚴重車禍！31歲薛姓員警為了一部酒駕拒檢的機車，一路從汐止狂追到基隆百福社區，但途中不慎滑倒撞上分隔島，當場失去生命跡象，許多網友聞訊紛紛為他加油打氣。據了解，薛員曾多次受表揚，多年前還曾為好人好事代表。

▲▼ 薛姓員警取締酒駕自撞分隔島，當場失去生命跡象，他曾獲警局表揚。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止分局的薛姓員警為警專25期畢業，事發時為了取締一輛酒駕機車，騎著警用機車，一路從汐止追到基隆百一福三街口，途中卻疑似打滑不慎撞上中央分隔島，當場頭部重創、血流不止，到院前已失去生命跡象，薛員同仁一見，趕緊為他進行CPR搶救，緊急將他送往汐止國泰醫院搶救。

▲▼薛員為取締酒駕不慎撞上安全島，頭部重創命危。（圖／翻攝爆廢公社）

目擊民眾錄下急救畫面，PO到臉書社團「爆廢公社」中，不少網友得知消息，紛紛留言「加油」，希望警員能平安無事！目擊者也表示，當時他聽見警鈴大作，隨後便是一聲巨響，轉頭便見到警方倒在地上血流滿地。

據了解，薛員從警以來表現優秀，曾於2014年、2016年、2017年多次獲得表揚！

▲▼ 薛姓員警過去常常默默行善付出 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

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