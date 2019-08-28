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石虎風波神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台　批「觀光局婉拒欠考量」　

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▲▼林佳龍邀請俄國設計師來台旅遊。（圖／IG截圖）

▲林佳龍邀請俄國設計師來台。（圖／IG截圖）

記者胡順惠／台北報導

集集彩繪列車爭議連環爆，不僅彩繪石虎被爆出是購買圖庫作品，就連字體也涉侵權，俄羅斯設計師Катя Mолодцова得知消息後，立即親手繪製3幅石虎圖贈送台灣，免費供民眾跟保育團體使用，觀光局婉拒後讓網友氣炸。交通部長林佳龍表示，觀光局的回應欠缺考量，應該收回這句話，已在設計師IG留言，邀請設計師來參加9月21日集集彩繪列車通車典禮。

臉書粉絲專頁「翻滾毛孩-毛孩出任務」27日下午貼出和俄羅斯設計師的私訊對話。Катя Молодцова表示，得知台灣石虎面臨生存危機之後，願意免費繪製台灣石虎圖片，希望在保育石虎的立場上跟台灣人民站在一起，之後這些石虎圖畫將公開送給台灣民眾和保育團體使用，「您可點選分享，就是給予最大的支持！」

請繼續往下閱讀...

針對Катя Молодцова致贈石虎插圖，觀光局稍早回覆，原作者要提供，當然非常歡迎，但目前仍決定採用台灣設計團隊繪製的作品。林佳龍表示，原創者了解台灣石虎的故事後，為台灣設計新的石虎插圖，並表達願意無償提供台灣使用，觀光局卻對媒體表示要婉拒對方的好意，「我認為欠缺考量，觀光局應收回這句話，並設法促成這樁美事」。

▲▼俄羅斯設計師好意泡湯！觀光局「採用石虎圖2.0」護江孟芝…網全氣炸。（圖／攝攝翻滾毛孩-毛孩出任務）

▲俄羅斯設計師免費送台灣3幅石虎圖，讓網友覺得超暖。（圖／攝攝翻滾毛孩-毛孩出任務）

林佳龍說，設計作品應具有原創性，觀光局的政府標案理應如此，很可惜，這次的設計內容，確實在原創性上有明顯的瑕疵。他親自到Катя Молодцова的IG留言感謝，也指示觀光局邀請設計師來參加9月21日集集彩繪列車通車典禮，除了感謝設計師無私貢獻與大度，也希望讓更多人瞭解台灣石虎保育的努力。

林佳龍表示，日前苗栗發生石虎母子不幸遭路殺的悲劇，國人同感心痛，這表示努力的還不夠，石虎與雲豹是台灣唯二貓科原生種，雲豹已經絕種，石虎則瀕臨絕種，保育石虎刻不容緩，期望各界一起努力，交通部也會更加把勁，加強石虎友善道路及預警系統的建置以及各種宣導。

收到來自台灣人的熱情感謝後，Катя Молодцова晚間在透過IG回應，「I made these illustrations in support for the endangered leopard cat of Taiwan ，Huge thanks for all your kind messages on here and facebook!（我是為了支持瀕臨絕種的台灣石虎而創作這些插畫。非常感謝你們在ig跟fb上的親切訊息！）」。

林佳龍也在留言串中表示，「Hi, I am Chia-lung Lin, Taiwan’s Minister of Transportation and Communications, also in charge of Tourism. I want to express my sincere gratitudes for your help in providing the creative design of leopard cat, which has become a symbol of protecting endangered animals in Taiwan. I would like to invite you to pay a visit to Taiwan, a wonderful island full of cultural and bio-diversities. My Best regards.（嗨，我是林佳龍，台灣的交通部長，也負責觀光。對於您協助提供有創意的石虎設計圖樣，我希望表達誠摯的謝意，它已成為我國保護瀕臨絕種動物的象徵。我想邀請您造訪台灣，一個充滿多元生態的美好島嶼。祝福您）」。

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關鍵字：石虎,集集彩繪列車,集集,Катя Mолодцова,交通部,林佳龍,觀光局

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