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北捷色狼抓到了！扭動下體逞慾　外籍女：他還對我微笑

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▲桃園市劉姓男子今年5月間在平鎮區某超商對高中女生露鳥耍寶，被報警查辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

男子陳亞倫尾隨一名印尼籍女子進入廁所，並脫褲露鳥猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖安莘／台北報導

男子陳亞倫去年6月酒後，一路從土城搭乘捷運至台北車站後，尾隨一名印尼籍女子進入廁所，再攀爬廁所隔板，進入外籍女正在使用的隔間。他摀住女子嘴巴並壓制其身體，再脫下褲子，以身體環抱女子並扭動下身，以強暴方式猥褻得逞。所幸當時附近的清潔阿姨聽見尖叫聲報警，陳男隨即被逮。台北地院審理後，依強制猥褻罪判陳男1年6月徒刑。

判決書指出，陳男去年6月16日在新北市土城區跟朋友徹夜喝酒聊天，他表示喝了一瓶半的高粱酒，隔日早上7點半，行經捷運台北車站地下2樓女廁，見一名外籍女子進入女廁，竟起淫慾，尾隨對方進入女廁後，攀爬隔間隔板，跳進女子正在使用的隔間，先用手摀住女子嘴巴並壓制其身體，再赤裸下半身對女子猥褻。

所幸當時1名清潔阿姨聽見尖叫聲，她表示「有女生叫很久，叫聲很恐怖，我自己也會怕」便按下緊急求助鈴。陳男聽到警鈴作響，嚇得爬回隔壁廁所不敢出聲。女子趁機開門求救，直到捷運台北車站站長到場並報警後，才在女廁內逮住陳男。

陳男辯稱，因喝了1瓶半的高粱酒想吐，怕來不及吐在外面，因此直接進入女廁。嘔吐時有人敲門，一出廁所就被警察銬上手銬，他表示「完全沒見到被害人，也沒攀爬廁所隔間，更沒壓制被害人、摀對方嘴巴後脫褲露鳥」。

被害女子指稱，當時在廁間坐式馬桶如廁，聽到牆壁發出咚咚聲響，以為是清潔阿姨在打掃，上完廁所還來不及穿上褲子，就看到陳男脫褲露鳥站在身旁對我微笑，正準備大叫時，被陳男壓制並摀住嘴巴，經掙扎反抗後大叫3次，警鈴隨即響起。陳男聽見警鈴響便跳往隔壁廁間，女子才穿上褲子奪門而出。

台北地院審理後，法官認為被害人在檢警訊問、法院審理的證詞一致。陳男雖辯稱酒後到女廁嘔吐，但根據監視器畫面，他走路平穩，意識清醒，見被害人出現後即尾隨入女廁，因此依強制猥褻罪，判決陳男1年6月徒刑。

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