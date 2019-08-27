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捷運板橋站研議改名「新北市政府站」！網友正反意見戰翻　公聽會結果出爐

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▲▼捷運板橋站。（圖／翻攝自維基百科）

▲「捷運板橋站」傳出要改名「新北市政府站」，網友正反意見戰翻。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

立法委員張宏陸27日下午在臉書表示，新北捷運局研議將「板橋站」改為「新北市政府站」，消息立刻在網路引發討論。板橋區公所27日也舉辦公聽會廣納民意，會議上多數民眾不認同改名，但希望能用原站名後「加註」的方式，後續確認後將函送結論給台北市政府辦理。

張宏陸27日在臉書徵詢網友們的意見，就「板橋站」與「新北市府站」進行票選，結果有95%網友一面倒支持維持原來名稱。有人說「當然是板橋站，若改成新北市府站，萬一新北市政府遷移了，那站名不就也要再改」、「感覺會跟台北市府站混淆」、「如果捷運改名，台鐵及高鐵也要改名嗎，感覺會擾民唉。」

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另外也有人表示，「如果只是捷運站改名好像也蠻合理的，畢竟板橋站的涵蓋範圍很廣，江子翠跟府中也是板橋啊」、「板橋的名氣還大過新北呢吧」、「板橋後面加註新北市政府就好啦，改名這麼麻煩」、「那台大醫院站為何不改為總統府站」、「改成新北市政府聽起來好像很高級。」

張宏陸則認為，「板橋不只是地理名詞，更是板橋鄉親最熟悉的地方，是板橋的交通樞紐以及重要地標，同時也深富人文歷史意義」、「而且板橋車站是三鐵共構車站，如果捷運改名，台鐵及高鐵也要改名嗎？如果不改名，是否反而造成民眾困擾。」

板橋區公所27日舉辦公聽會，新北市捷運局副局長詹榮鋒表示，考量到近年新北市升格、人口又突破400萬，為了提升新北市政府能見度，才會舉辦這一場更名的公聽會，而多數民眾希望可以用加註方式，即在原站名後方括弧新北市政府，由於想法均一致，後續確認後將函送結論給台北市政府辦理。

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關鍵字：新北市政府,新北市政府站,捷運站,板橋站,捷運

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