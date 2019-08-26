快訊／新莊男14樓墜落！搭電梯到頂樓跳下　住戶目睹嚇報警

▲洪男從14樓一躍而下，送醫後傷重不治。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市新莊萬安路26日驚傳住戶從14樓墜落，一名30多歲洪姓男子晚間7點多從租屋處搭電梯到頂樓，不料隨後從14樓頂跳下，重摔至4樓露台。住戶目睹嚇壞立刻報警，但洪男到院前已無呼吸心跳，經送輔大醫院急救仍宣告不治。

警方初步勘驗後，現場沒有留下遺書，正聯繫家屬釐清輕生原因。

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