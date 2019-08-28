彰警涉貪違紀如肉粽串　「再增2人」芳苑警捲入六合彩簽賭弊案

▲彰化芳苑警分局2員警捲入六合彩簽賭案，遭雲林檢方拘提。（記者／唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰警涉嫌六合彩簽賭弊案，雲林地檢27日清晨指揮縣調站至芳苑派出所展開搜索，拘提莊姓巡佐到案偵訊，晚間再到芳苑分局拘提承辦交通業務的王姓員警，並查扣相關證物，芳苑分局長王國峯親上火線表示，將全力配合實施清查，惟對莊員與王員涉案情節暫不便評論，若確實涉及不法，將報請警察局予以嚴懲汰除。

據了解，50歲莊員，從警已經有20餘年，從二林分局外調溪湖分局，3月才又調回芳苑派出所，之前有查緝過六合彩簽賭案，為人中規中矩，也沒有財務糾紛，警員對於莊警會爆發這樣的事，都感到非常不可思議。

▲彰化芳苑警分局長王國峯。（記者／唐詠絮翻攝，以下同）

而涉案的王姓警員，在芳苑分局任職已經有5年，負責交通業務，與莊員是舊事，領人年紀相仿，更沒有簽賭的跡象，在同僚眼中是位負責盡職的好同事。

兩人被雲檢帶回偵訊後，莊員凌晨已經移送雲林地方法院，檢方聲請羈押禁見，而王員則是拒絕夜間偵訊，目前仍在調查中，王國峯強調，若兩人真的確定涉嫌觸犯貪污治罪條例，將報請彰化縣警察局予以嚴懲汰除。

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