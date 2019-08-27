彰警再爆違紀　芳苑巡佐涉六合彩賭博遭雲林檢拘提

▲彰化縣警局再爆巡佐涉六合彩賭博遭雲林檢方拘提。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

繼和美警分局2員警爆出插乾股案後，今天芳苑警分局一名莊姓巡佐又涉六合彩賭博弊案，疑與六合彩業者勾結牟利。雲林檢調兵分多路搜索，將正在值勤上班的莊員拘提，帶回雲林縣調站訊問，目前正漏夜偵訊中，芳苑分局配合雲檢實施清查，但對莊員涉案情節暫不便評論，僅強調涉及不法，將予以嚴懲汰除。

和美警分局6月28日爆出查緝八大行業業務的金姓員警、及大霞派出所資深劉姓巡佐，涉嫌包庇轄區色情業弊案。彰化地檢署8月21日偵查終結，認定2人一年來向色情業者插乾股共收取50萬，依貪污治罪條例等罪嫌提起公訴，同案辜、洪、阮及黃姓等4名業者也一併起訴。

▲和美2員警涉理容院插乾股，才剛被彰檢起訴。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這次員警理容院插乾股事件，引起彰化警方人事大地震，除了50名資深組長全被大動作調離，其中最令人矚目的便是負責取締非法特種行業的第一組組長、與鹿港、溪湖、彰化市與員林市的偵查隊長職務，舉凡任期超過3年，全部大搬風，緊接又調整17名任職滿6年的刑事小隊長，堪稱史大最大調職動作。

和美警分局包庇色情業者事件到明天（28日）將滿2個月，如今又爆出芳苑警分局員警涉及六合彩弊案，違法風紀案一再考驗彰化縣局長方仰寧的耐心，如何處置更讓警局大傷腦筋。

▲芳苑警分局巡佐涉六合彩賭博案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

芳苑警分局局長王國峯指出，莊員年約50歲，從警職有20餘年，從溪湖警分局轉調芳苑派出所任職約8個月，平日為人中規中矩，沒有看過他有涉及任何不法情事，會與六合彩弊案有關，他個人也非常訝異。

彰化警方27日晚間發聲明指出，雲林地檢署檢察官率雲林縣調查站於上午至芳苑分局芳苑派出所執行搜索，扣押該所莊姓巡佐承辦之六合彩簽賭案相關卷資，並拘提莊員到案，芳苑分局配合雲林地檢署實施清查，惟對莊員涉案情節暫不便評論，若莊員確實涉及不法，將報請警察局予以嚴懲汰除。

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