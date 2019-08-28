20年來舞蹈界盛事！舞躍大地9/4決賽免費索票　新銳編舞家蔡博丞新舞作登場

▲新銳編舞家蔡博丞新舞作《撫》，將在9/4「舞躍大地」頒獎典禮演出。（圖／舞躍大地舞蹈創作比賽，下同）

記者林育綾／綜合報導

國內知名舞蹈創作比賽「舞躍大地」今年邁入第20屆，20年來已經成為國內外舞蹈界的年度盛事，孕育出不少知名舞蹈家，如鄭宗龍、周書毅、陳武康、蔡博丞、賴翃中等，9月4日將在新北市藝文中心舉行決賽與頒獎典禮，同時還有新銳編舞家蔡博丞的新舞作《撫》演出，開放民眾免費索票前往欣賞！

2019年舞躍大地共有121件作品報名角逐，共有30組團隊入圍，競爭相當激烈。主辦單位表示，此次作品風格多元，不論是以日常為創作題材，傳統與創新的跨域合作，亦或是民族、現代、芭蕾舞等舞蹈型態等，編舞者與舞者挑戰及突破自我身體的韌性、拓展創意，突破單純肢體的框架。

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值得一提的的是，今年入圍決選最年輕的編舞者僅18歲，將與其他入圍團隊同臺競演、互相切磋。

▲9月4日晚間將舉行第20屆「舞躍大地」決賽與頒獎典禮，開放民眾免費索票欣賞。（圖／舞躍大地舞蹈創作比賽）

9月4日晚間將舉行第20屆「舞躍大地」決賽與頒獎典禮，主辦單位特別邀請了多次於國際編舞大賽中獲獎之新銳編舞家蔡博丞演出新舞作《撫》；以及在舞躍大地中屢獲佳績的新秀編舞家許瑋博，帶來去年獲得金牌獎的作品《旅行》，邀請喜愛舞蹈藝術的民眾，免費索票至現場欣賞。若無法親臨現場，也迎可至舞躍大地臉書粉絲專頁，收看網路直播。

►2019舞躍大地舞蹈創作比賽 頒獎典禮

時間：2019年9月4日 19:30

地點：新北市藝文中心

地址：新北市板橋區莊敬路62號

索票方式：即日起可至中華民國舞蹈學會、國立新竹生活美學館、新北市藝文中心免費索票，數量有限。