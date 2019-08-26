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緊抓員工胃！華為超澎湃「海鮮員餐」曝光...網驚：龍蝦吃到飽ㄟ

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▲▼ 華為員工餐 。（圖／翻攝自微博）

位於沙特阿拉伯的華為員工餐超澎湃 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

「有一種食堂，叫沙特華為食堂」，除了破百萬人民幣的年薪羨煞旁人，華為豪華員工餐亦引起熱議。從網路曝光的照片可以看到，華為在杜拜的員餐超澎湃，有龍蝦、螃蟹、生蠔、鮮蝦等海鮮，緊緊抓住員工們的胃，讓網友大呼「土豪起來跟不要錢一樣」、「貧窮限制我的想像」。

▲▼ 華為員工餐 。（圖／翻攝自微博）▲▼ 華為員工餐 。（圖／翻攝自微博）

▲還有烤肉串、烤魚等 。（圖／翻攝自微博）

從照片中可以看到，沙特華為的員餐有滿滿一桌的海鮮套餐，包括大螃蟹、生蠔、鮮蝦等，還有烤肉串、烤魚、重慶火鍋等，而且食堂堅持每天菜品不重複，讓員工每天都在為今天吃螃蟹還是吃龍蝦煩惱。另外，在孟加拉的華為員工餐廳，還有烤全羊供大家食用。

▲▼ 華為員工餐 。（圖／翻攝自微博）

▲ 華為德工公司的員工餐 。（圖／翻攝自微博）

「華為心聲社區」曾po文，稱過去華為在海外曾經一無所有，2000年第一批征戰海外的華為人，連吃飯都沒著落，10幾年過去，人愈來愈多，「飯堂搞起來、廚師招起來、伙食美起來。你在孟加拉吃著烤全羊，我在金沙薩享用燒烤大餐，你在莫斯科吃烤魚，我在加納吃羊肉泡饃…現在我們的目標是吃遍全球。」

▲▼ 華為員工餐 。（圖／翻攝自微博）

▲華為深圳總部的員餐 。（圖／翻攝自微博）

不過華為在大陸的員餐並非如此，有網友透露，駐外中方員工都有餐補，餐補不發現金，直接用在食堂，吃飯免費，隨便吃，很多地區海鮮很便宜，龍蝦鮑魚可以足量供應。這應該是食堂一角，食堂同時還會供應別的，比如刀削麵，「搶著吃龍蝦鮑魚的往往都是剛駐外的新人，老員工可能更喜歡吃一碗麵，海鮮已經吃膩了。」

▼ 深圳總部的員工餐廳。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 華為員工餐 。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：華為,華為員餐,華為福利,海鮮吃到飽

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