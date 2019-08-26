硬要強碰蘋果？傳華為新機Mate 30將在9/19德國發表

▲華為Mate 30系列新機傳出將於9/19在德國發表。（圖／翻攝自環球網）

記者邱倢芯／綜合報導

一般來說，在手機用戶的概念中，9月幾乎等於Apple秋季新品發表會月；不過現在可能不是這樣了，目前有傳聞指出，華為新機Mate 30將會選在9/19在德國發表，硬要跟蘋果手機搶市的煙硝味濃厚。

根據《騰訊網》報導指出，華為Mate 30系列手機不但已傳出將於9月19日在德國發布的消息，且還有疑似Mate 30和Mate 30 Pro原廠電池出現在網路上。還有大陸網友爆料指稱，兩款新機將支援20W和25W的無線快充。

另外，市場上也傳出，兩款手機將會搭載3D結構光以利人臉辨識，並且還會採用螢幕下指紋辨識技術；且Mate 30系列將會有4G與5G版本，螢幕將搭載華為自行研發的Air Glass玻璃，前鏡頭達到3,200萬畫素；屆時標準版的Mate 30售價將可能首次超過人民幣4,000元（約台幣18,000元）。

根據目前的爆料指出，華為Mate 30將會搭載4,200mAh電池並支援40W超級快充，並提供20W無線充電功能。而華為Mate 30 Pro則會配備4,500mAh電池，支援55W超級快充，並具備25W無線快充技術。

Mate 30 Pro將會採用虛擬按鍵搭配X軸橫向線性馬達的方式，來增加用戶的觸覺反饋，不但能提升用戶的使用體驗，還可以增加手機的防水性。