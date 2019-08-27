「時機有點敏感！」　越南最大電信Viettel不採用華為5G設備

▲越南最大電信公司Viettel。（圖／翻攝越南電信運營商Viettel官網）

記者魏有德／綜合報導

美國此前曾以安全問題為由說服其盟友不要讓大陸電信設備龍頭華為參與世界各國5G建設。外媒報導，越南最大電信運營商Viettel的總裁Le Dang Dung受訪時表示，越南有意成為第一個提供5G網路的東盟國家，但不打算讓大陸電信巨頭企業華為參與第五代移動網路（5G）建設。

▲華為佈局全球5G業務。（圖／達志影像／美聯社）

《彭博社》報導，Le Dang Dung說，「我們不打算與華為合作」；「現在讓華為參與有點敏感，有報導稱華為（產品）不太安全，基於目前得到的資訊，Viettel認為應該選擇更安全的產品，所以我們使用歐洲的諾基亞（Nokia）及愛立信（Ericsson）。」

▲ 越南最大電信業者不使用華為5G設備。（圖／路透）

Le Dang Dung表示，華為公司目前在越南遇到了困難，因為其他公司也不打算使用華為技術。不過Viettel總裁堅稱，「該公司不使用華為是出於技術原因，與地緣政治無關。」

據瞭解，Viettel為越南國防部所有，該國9600萬人口中的6000萬人皆使用Viettel提供的電信服務，是越南最大電信商。東盟國家中除越南首度表態不使用華為設備，馬來西亞、菲律賓以及泰國都對華為參與該國5G網路建設持開放態度。