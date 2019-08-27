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華為傳在平板搭載俄羅斯作業系統　助俄人口普查

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▲華為目前依然無法使用Android。（圖／路透）

▲華為傳出與俄羅斯商談在36萬台平板上安裝俄羅斯的Aurora作業系統。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

隨著華為受美國禁令打擊，兩名消息人士告訴《路透社》，華為已經開始與俄羅斯商談，打算要在明年俄羅斯人口普查的36萬台華為平板電腦上，安裝俄羅斯作業系統Aurora。

美國華府將華為列入所謂「實體清單」（Entity List）中，在被威脅中斷獲取重要美國零件及技術管道後，這個全球第二大智慧手機製造商一直在找尋Google Android作業系統的替代品。

一名消息人士表示，華為與俄羅斯此次的合作是試驗性計畫，「我們將它視為在華為設備搭載俄羅斯作業系統的第一步」；而另一名消息人士則表示，「華為對這個計畫很感興趣，並提供了可使用的平板電腦樣本機」。

華為發言人表示，正在與俄羅斯通訊部協商，但沒有提供其他細節；俄羅斯通訊部則拒絕評論。

華為日前表示，美國貿易限制可能導致今年智慧型手機部門營收縮減100億美元（新台幣3165億元），公司也在積極開發自家的作業系統，替無法使用Android基本應用程式的最糟情況做準備。

俄羅斯國家電信運營商Rostelecom是Aurora的所有者，也是明年10月在俄羅斯進行人口普查的唯一承包商。

Rostelecom在發送給《路透社》的書面回覆中表示，「在俄羅斯通訊部的參與下，目前正在考慮與華為合作的各種選擇...我們還不會透露細節，因為有保密協議」。

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關鍵字：華為,俄羅斯,智慧型手機,人口普查

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