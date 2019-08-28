影／真的嚇到了！上海Costco開幕第二天「限流2000人」...火爆烤雞限購1隻

記者陳政錄、蔡儀潔／上海-台北連線報導

上海Costco27日開幕當天由於人潮火爆，僅4小時就宣佈「暫停營業」，讓不少大爺大媽怒吼「退錢」。在昨日的經驗下，賣場今（28）日實施人流管制，總數控管在2000人以內，且出動大量保全維護秩序，另外在引起瘋搶的烤雞區，亦設置了排隊動線，且1人只能購買1隻，總體人潮比昨天稍有降溫。

▲賣場外設置了欄杆，引導民眾排隊入場。（圖／記者陳政錄攝）

今天是Costco開幕第二日，《ETtoday新聞雲》記者早上8點來到現場，看到場內依舊是「人擠人」，排隊進入需要將近50分鐘，一位大媽就發出感慨，「昨天聽到人潮管制，今天特地一大早就過來，沒想到人還是那麼多！」

▲▼排隊入場。（圖／記者陳政錄攝）

▲手扶梯處亦塞滿人。（圖／記者陳政錄攝）

記者進去賣場後，看到不少安保人員在維護秩序，呼籲民眾「慢慢來」，但由於動線設置混亂，有民眾會趁工作人員不注意，跨越排隊線，與旁人發生一些口頭糾紛，不過人流沒有開幕第一天那麼火爆，與台灣門店週末情況相似；在昨天引起瘋搶的烤雞攤前，今天不僅設置了排隊動線，亦推出「限購令」，避免再出現推擠的混亂情況。

▲熟食區依舊非常夯。（圖／記者陳政錄攝）

現場一位工作人員受訪表示，閔行區政府不僅出動民警幫忙控管，亦就昨天的火爆人流與Costco進行溝通，要求其今天要進行人流管制，總數控管在2000人以內，現場可以看到，今天的保全人員人數明顯更多，「應該是不會再出現提前停業的情況。」

▲▼今天烤雞架前。（圖／記者陳政錄攝）

昨天儘管是上班日，但美式賣場的魅力吸引大批民眾前來，貨架與貨架間被人流擠滿滿，特別是在「熟食區」，一度發生推擠搶烤雞的情況。有消費者坦言，是因為太便宜了，一隻才37.9元人民幣，也有大媽大爺表示，是因為「看到別人搶自己也就跟著搶」，激起自己的好勝心，所以也加入「搶雞大軍」的行列。

上海Costco開幕當天，僅4個多小時就因人潮擁堵，宣布下午「暫停營業」，雖一度施行總量管制，但仍有不少下午才來的民眾被擋在門外，被工作人員和趕來支援的民警勸離，導致不少大媽大爺在外怒吼「退錢！」，更質疑人潮是否多到不能進場。