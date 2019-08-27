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上海Costco開幕飄中國風　4KG「龍蝦王」大媽驚呼：這是美國人的Size

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記者陳政錄、蔡儀潔／上海-台北 連線報導

大陸Costco首店今（27）早在上海閔行開幕，早上不到8點就湧入排隊人潮，剪綵儀式更請來舞獅隊表演，飄著濃濃中國風。值得注意的是，賣場最吸睛的除了名牌包、大抱熊，還有超狂的海鮮專區，其中每隻平均4公斤的波士頓龍蝦更讓大媽驚呼，「這就是美國人的Size。」

▲▼ 上海Costco開幕。（圖／記者陳政碌攝）

▲在停車場排隊進入賣場的人潮。（圖／記者陳政碌攝）

上海這家門店佔地2萬平方公尺，室內面積1.4萬平方公尺，但賣場部分只有一層，樓上則為全球最大的Costco停車場，開設了1200個車位。據《ETtoday新聞雲》記者觀察，這家Costco所販售的商品與台灣店大同小異，不過海鮮部分看起來很狂。

▲▼ 上海costco開幕 。（圖／記者陳政錄攝）

▲ 賣場內擠滿不少大媽大爺 。（圖／記者陳政錄攝）

開幕的第一天Costco人潮湧動，由於正逢平日，現場多為年長者。其中一位市民受訪稱，大家都在討論這家美式大賣場，所以就算是上班日，也想要來看看，今天就問了附近一些在家休息的朋友，約著一起過來逛逛。

▲▼ 上海Costco開幕。（圖／記者陳政碌攝）

▲▼波士頓龍蝦就是一隻平均都四公斤，一公斤要239.9元人民幣（約新台幣1050元）。（圖／記者陳政碌攝）

▲▼ 上海Costco開幕。（圖／記者陳政碌攝）

有趣的是，龍蝦區吸引了大批消費者聚集，一位大媽看到波士頓龍蝦時，直接驚呼「哇，原來這就是美國人的Size」。她在接受訪問時表示，自己平常吃的都是小龍蝦，不然就是澳洲龍蝦，但沒有這隻這麼大，感覺非常新鮮，但因為太貴了買不下去。

▲▼ 上海costco開幕 。（圖／記者陳政錄攝）

▲一位大叔在看架上的多力多滋 。（圖／記者陳政錄攝）

作為前家樂福CEO口中的「全球零售業試驗場」，Costco是否進軍大陸一直備受關注，直到「開市客（中國）投資有限公司」2017年12月在上海浦東註冊，Costco執行副總裁Richard Galanti年初證實，將在閔行開出大陸第一家門市後，才確定「姍姍來遲」，正式降臨魔都上海，並預計隨後於浦東再開出第二家門市。

▼ 開幕剪綵儀式充滿中國風。（圖／記者陳政碌攝）

▲▼ 上海Costco開幕。（圖／記者陳政碌攝）

此次開幕的上海Costco強打退換貨機制，包括「食品開封後也能退貨」、「電子商品 90 天內均可退貨」，以及會員費在會員卡到期前，「均可申請全額退還會費」，寬鬆的尺度讓網友大呼超奇葩，紛紛討論Costco究竟能撐多久，大讚「勇氣可嘉」。

根據Costco 亞太區總裁張嗣漢在先前20日記者會上的說法，目前上海閔行店目標會員數量為10萬人。同時，雖然這樣的制度的確會遇到「被佔便宜」的可能，但機率並不高。他說，根據我們的經驗，會員制也有一道門檻，顧客也有一定的購買力，只要東西夠好，他們不會浪費退貨、退費的時間，也不捨得退。

▼有民眾拿出手機拍照打卡 。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼ 上海costco開幕 。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：上海Coscto,上海好市多,上海賣場,美式賣場

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