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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

開幕4hr關門大媽喊退錢！　上海Costco致歉：即日起控管入場人數

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記者蔡儀潔／綜合報導

大陸首家Costco27日在上海開幕，現場人潮爆炸，各種擁擠情況頻傳，僅4小時賣場就宣佈「暫停營業」。對此意外狀況，Costco今（28日）下午在微信公眾號發文致歉，並宣佈即日起將賣場內購物人數控制在2000人以內，顧客可以通過App或者簡訊通知，及時了解客流是否已接近飽和，或需要較長時間的等待。

▲▼上海Costco營業第二天、人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲開幕第二日，在停車場等待進入賣場的民眾。（圖／記者陳政錄攝）

在Costco的聲明中提到，「出於購物安全的考慮，我們在開業首日（8月27日）提前結束營業，對您購物之行造成的不便，我們深表歉意。當地警方將協助我們疏導賣場周邊交通，盡力減少對附近社區的影響，同時我們也在努力改善內部客流管理系統。」

▲▼上海Costco營業第二天、人潮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼賣場今天在熟食區設置了排隊動線。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海Costco營業第二天、人潮。（圖／記者陳政錄攝）

在27日的開幕當天，貨架與貨架間被人流擠滿滿，特別是在「熟食區」，一度發生推擠搶烤雞的情況，最後在開業僅4小時的情況下，就宣佈因人潮擁堵「暫停營業」。儘管一度施行總量管制，但仍有不少下午才來的民眾被擋在門外，被工作人員和趕來支援的民警勸離，導致不少大媽大爺在外怒吼「退錢！」，更質疑人潮是否多到不能進場。

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▼手扶梯處亦塞滿人。（圖／記者陳政錄攝）

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