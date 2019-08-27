影／Costco上海首日　民眾瘋搶烤雞店員崩潰喊：排好隊才上架

記者陳政錄／上海報導

Costco首家大陸門市今（27日）在上海開幕，大批民眾一早就在悶熱的停車場排隊，接近中午人潮還絡繹不絕，導致店家啟動「總量管制」。其中，Costco招牌烤雞因人民幣定價僅37.9元人民幣，約合新台幣166元比台灣還便宜，與洗衣精、堅果等明星商品遭瘋搶，現場水洩不通，雖店員欲維持秩序但效果有限。

▲上海Costco開幕首日，民眾瘋搶烤雞。（圖／記者陳政錄攝）

上海Costco門市位於閔行，鄰近數個國際學校和正在發展中的虹橋商務區，佔地面積2萬平方公尺、賣場面積1.4萬平方公尺，並擁有全球最大的Costco門市停車場，共1200個車位。

▲ 好市多烤雞烤雞腿是招牌商品。（圖／資料照）

雖今天是上班日，但美式賣場的魅力仍吸引大批民眾前來，據《ETtoday新聞雲》記者觀察，除了一早八點前就有民眾排隊，接近中午12點人潮越來越多，也讓賣場關閉一樓入口，民眾均只能從二樓停車場開始排隊，但由於現場高溫悶熱，每個人都汗如雨下。

值得注意的是，不少明星商品尤其是食品類，包括烤雞、凱薩沙拉、雞肉捲、蛤蜊濃湯等，定價人民幣37.9元、35.9元、18.9元、17.9元，換算新台幣約166、157、83、76元均比台灣等地便宜，使得民眾一進入熟食區，映入眼簾的烤雞成為民眾首當其衝，瘋搶的目標。

▲上海Costco。（圖／記者陳政錄攝，下同）

《ETtoday新聞雲》記者一早進入賣場，走到熟食區時以驚人滿為患，民眾推車放在一旁加入「搶雞大軍」的行列，有的民眾覺得是因為便宜，也有大媽和大爺坦言，是因為「看到別人搶自己也就跟著搶」，激起自己的好勝心。

至於負責維持秩序的工作人員，雖要求民眾排隊，並大聲告知「排好隊後烤雞才上架」，但由於現場動線擠滿人潮，壓縮排隊空間導致效果有限，過程中烤雞的價格牌和架子上分層的壓克力板，均一度被民眾擠落。