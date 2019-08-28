徐永明：責任是把黃國昌送進立法院　不是凱達格蘭大道

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統陳水扁27日下午在臉書上po出和時代力量新任黨主席徐永明的合照，提及改組後的時代力量不會因為立院黨團5位成員「琵琶別抱」所以解體，反而不排除提名總統參選人，讓2020總統大選添加不少變數。徐永明28日表示，關於自提人選的計畫之前就有討論過，目前案子仍在決策委員會裡持續當中，九月中以後如果有比較具體的結論，將會交到黨代表大會討論。

徐永明表示，自提總統人選的計畫在之前就有討論過，目前案子仍放在決策委員會裡面持續當中，「時程上大概九月中以後如果有些比較具體的立場，就會交到黨代表大會討論」。徐永明指出，時代力量一直以來的立場就是改革護台，與民進黨的抗中保台是可以匯流的，包括憲改、最低工資法與實價登錄2.0等都符合改革護台的主張，「如果能匯流我們對蔡總統的支持會更堅定」。

徐永明還提到，「我常說我是蔡總統最大的粉絲，蔡總統講過的、承諾過的我們都會記在心裡」，時代力量跟民進黨合起來在立法院是多數，希望趁選前能夠在新的會期推動更多法案與啟動憲改，「這是我們很大的期待」。

此外，徐永明日前接受廣播專訪時，談到不分區立委佈局，強調他的責任就是把立委黃國昌送進立法院。對此，徐永明28日強調，「是送進立法院不是凱達格蘭大道」，縱使總統自提計畫仍在黨內討論當中，但現階段最重要的目標還是區域立委提名的擴張，接下來將在不分區立委尋求社會各階層的人才，提出亮點的人才，大家看到名單眼睛一定會為之一亮。

徐永明也說，關於總統自提人選其實有很多想法，時代力量在上次大選取得5%的選票，有一項權利就是不必經由公民連署就可以自提人選，所以不管提或不提都要跟選民有所交代，如此才能號召選民繼續投給時代力量。