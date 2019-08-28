香港查詢移民人數2個月爆增3倍！馬來西亞：不歡迎反修例示威者

▲近期香港居民申請馬來西亞長期居留計畫人數激增。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

香港近期發生一連串社會政治事件，讓不少民眾多了移民的念頭。路透社近日指出，香港居民近期申請馬來西亞長期居留計畫人數激增，但馬來西亞政府26日回應，若有證據顯示申請人參與「反修例示威」，將不會批准居留申請。

馬來西亞政府出面澄清，近期香港申請人數並未激增。馬來西亞旅遊、藝術及文化部秘書長依斯漢（Datuk Isham Ishak）26日表示，若有香港人想前往大馬，旅遊部非常歡迎，但「必須是真誠的、不是為了逃避某些事情而來」。

路透社先於8月20日援引消息人士稱，今年申請馬來西亞「第二家園（MM2H）」長期居留計畫的香港民眾已有251人，去年全年僅193人。報導還援引MyExpat報告稱，過去2周內香港申請該計畫人數陡增。

MM2H官方網站上指出，該簽證有效期限為10年，可以無限續簽，期間可自由往返馬來西亞；參與者還可攜帶配偶和21歲以下的未婚孩子一起辦理，獲批後可購買100萬令吉（約新台幣750萬元）以上房地產以及擁有車輛。

此前，美聯移民顧問總監黃秀穎曾表示，香港以往查詢移民的人士主要是40至50歲，可是近期20至30多歲的年輕人查詢量大幅增加至4成；另外，本月以來已收到約80宗關於移民的查詢，與兩個月前相比激增了近3倍。