「美髮師拿剪刀害爸爸、弟弟生病」　她曬巫師身分靠4執照詐155萬

記者黃翊婷／新北報導

顧姓女子號稱擁有護理師執照、英國及澳洲自然醫學執照、巫師執照、大陸中醫師執照，並向經營美髮店的黃姓女子誆騙，「拿剪刀從事美髮工作對家人健康不利」，一年內就詐得38萬6500元，接著又以進修考照、買基金、開設彩券行等理由騙對方匯款，前前後後總計A走155萬6640元，最後被新北地院法官依詐欺取財罪判處2年2月有期徒刑。

判決書中提到，顧女自2011年1月間起經常前往黃女的美髮店消費，她聲稱自己擁有護理師執照、英國及澳洲自然醫學執照、巫師執照、大陸中醫師執照，而且在大陸有執業經營，甚至以乾媽自居，讓對方產生信賴心理；同年8月間，她以「拿剪刀從事美髮工作對家人健康不利」為理由，鼓吹黃女和自己合作開設美容美髮館，一年內就得手38萬6500元。

▲顧女騙黃女，父親、弟弟會生病，都是因為她拿剪刀幫人家做頭髮的關係。（示意圖／CFP，與本案無關，下同）

接著，顧女得知黃女的弟弟因為精神疾病必須入院治療，又謊稱自己有人脈可以打通銀行，幫助開設彩券行，這次一共詐得22萬8525元；但一切還沒有結束，她明知黃女無意投資短期基金，仍以獲利豐厚為理由設法讓對方掏出31萬5900元。

最後，顧女表明自己雖然擁有4張執照，但還想要繼續提升、轉換職業跑道，希望黃女可以出資協助她前往英國、大陸補習進修，成功騙到62萬5715元的款項，前前後後算一算，她總計A走155萬6640元。

▲顧女自稱是有中醫執照。

黃女出庭證稱，顧女曾拿中醫理事長的名片給她看，「還說我做頭髮害爸爸、弟弟生病，那時我家發生很大的變故，所以我才慢慢開始相信她」、「一開始談合作，她都要我先去做、先付錢，說她女兒有律師執照，我就負責做，沒有談到利潤怎麼分」、「後來我沒有錢了，她就叫我去跟媽媽借，這中間我有覺得奇怪，也一直提問，她都要我放心，說自己是3個孩子的媽，不可能會騙我」。

新北地院法官認為，顧女施用詐術使黃女陷於錯誤，又利用對方對自己的信賴、徬徨無助的脆弱心理，詐得上述金額，加上她先前就多次因為詐欺案入獄服刑，如今再犯又矢口否認，可見惡性重大，衡量她的智識程度、犯罪動機、目的、手段等，最後依4個詐欺取財罪分別判處10月、8月、10月以及1年有期徒刑，合併應執行刑期為2年2月。