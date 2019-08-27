女喝掛遭阿兵哥撿屍性侵兩次　夜店安管作證：店裡很多人在等獵物

記者黃翊婷／綜合報導

台南吳姓軍人2017年11月3日凌晨騎車外出，行經某夜店時發現女子小美（化名）醉倒在門口，於是假冒是對方好友，並攔下計程車將人帶到摩鐵性侵得逞兩次，一審被台南地院依乘機性交罪判處4年有期徒刑，他不滿上訴，二審仍被台南高分院法官駁回，全案仍可上訴。

判決書中提到，小美當天帶著兩名日本客戶到夜店玩樂，先是在包廂喝了3杯香檳，接著喝下調酒師給的烈酒，連續喝了5杯，調酒師又給了一杯混搭香檳，她喝下後改帶客戶去舞台前看表演，沒想到舞者也給了2杯酒，接著人就失去意識。

▲小美帶客戶到夜店喝酒，沒想到自己卻先喝醉了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

小美透露，因為自己喜歡跳舞，期間還有上台跳了3到5分鐘，後來身體不適跑回包廂吐，卻被不知名人士扶到店門口，期間雖然有工作人員前來關心，但她因為酒醉無法思考，隨後就被一名自稱是「朋友」的陌生人抱上計程車，對方甚至向摩鐵的櫃台人員說「我朋友快不行了」，等到隔天中午11時許醒來，發現自己全身赤裸、下體疼痛，這才驚覺遭性侵。

小美坦言，清醒之後嚇得詢問男子（吳男）是誰、做了幾次、有無做安全措施，對方除了回答「有戴套、做了兩次」，還聲稱自己是做高利貸的，想要在清醒的狀態下再來一次，她馬上拒絕，「我很害怕，但身上沒有錢也沒有鞋子，根本不知道要怎麼離開」，後來是男子要回夜店牽車，她才跟著離開，並找機會脫身前往醫院驗傷。

▲小美喝醉後被吳男帶到摩鐵性侵。（示意圖／123RF，與本案無關）

然而，吳男到案後否認性侵，強調是小美吐了10分鐘突然清醒，還主動脫衣服與他發生性關係；台南地院一審不採信他的說詞，並依現役軍人犯乘機性交罪，判他4年有期徒刑。

但吳男不滿提出上訴，法官傳喚夜店安管人員出庭，該名安管人員證稱，「其實我們店裡面、外面都有很多人是在等獵物的，等喝醉的女生，然後當初我第一時間就過去詢問他（吳男）是誰」、「我不知道她（小美）在講什麼，因為她字都連在一起，有話是正常的，但我真的聽不懂她在講什麼」、「我覺得有點像在發酒瘋，也有可能是真的喝多了」。

台南高分院法官認為，夜店與摩鐵的工作人員證詞相符，當時小美酒醉的情形很嚴重，需要很長時間代謝才能清醒，加上監視器畫面中，她從夜店門口到抵達摩鐵都需要他人攙扶才能行走，可見真的已經醉到幾乎沒有意識，吳男為了滿足一己私慾，趁著被害人無法反抗時性侵得逞，犯行明確，最後維持一審量刑，駁回上訴，全案仍可上訴。

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