直播主「哲哥」鏡頭前遭3人拖出去打　粉專PO文稱找到人手腳全斷

▲粉絲聲稱，直播主吳小哲直播到一半被人押走。（圖／翻攝自Facebook／吳小哲探險台，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

以靈異探險、零售購物聞名的網路直播主吳小哲，27日深夜直播到一半突然被人押走，把正在看影片的粉絲嚇了一跳，並立即截圖PO上網，請高屏地區的朋友幫忙留意。而臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」的管理員28日凌晨3時50分PO文表示，人已經找到了，只是被打成重傷，腳底甚至全磨破，目前已經送往醫院治療，也報警處理了，「請不要前往醫院，非常抱歉讓大家費心了」。

最一開始是一名女網友在臉書「屏東小鎮資訊」PO出求救文，聲稱吳小哲在小魚郎直播中被人押走，連家人都找不到他，所以希望高屏地區的朋友幫忙留意，「幫幫忙救哲哥」、「給我們正義好嗎？」、「認清誰才是被害人」。隨後，「吳小哲探險台」的管理員截圖該則PO文轉貼至臉書粉絲專頁，證實吳小哲的確遭押走，「目前已報案，但都聯絡不到哲哥，下落不明」、「不管是不是支持哲哥的人，拜託幫忙轉發」、「我們只是希望他平安」。

▲網友PO文請大家幫忙協尋。

消息一出，熱心的網友們紛紛留言幫忙想辦法，還有粉絲立即外出沿著海岸線搜尋，最後終於在28日凌晨3時50分傳來找到人的消息。「吳小哲探險台」的管理員表示，吳小哲遭3個人打成重傷，腳底遭不明物品磨到全破，全身是血、手腳全斷，連手機都被搶走了，目前已經送往醫院治療，警方也與家屬聯繫，「抱歉讓大家擔心了，有任何消息會再通知大家。」

關於這起事件，《ETtoday新聞雲》目前仍在查證中。不過，網友們看到管理員PO出的最新消息文章內容都覺得很可怕，紛紛留言感嘆，「人紅也不安全」、「希望他早日恢復健康」、「人找到就好」、「這一定要讓更多人知道，真的太惡劣了」。

▼管理員PO文向粉絲報告已經找到人，只是傷勢相當嚴重。