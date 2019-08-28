　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直播主「哲哥」鏡頭前遭3人拖出去打　粉專PO文稱找到人手腳全斷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

直播主講到一半被拖出去打成重傷。（圖／翻攝自Facebook／吳小哲探險台）

▲粉絲聲稱，直播主吳小哲直播到一半被人押走。（圖／翻攝自Facebook／吳小哲探險台，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

以靈異探險、零售購物聞名的網路直播主吳小哲，27日深夜直播到一半突然被人押走，把正在看影片的粉絲嚇了一跳，並立即截圖PO上網，請高屏地區的朋友幫忙留意。而臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」的管理員28日凌晨3時50分PO文表示，人已經找到了，只是被打成重傷，腳底甚至全磨破，目前已經送往醫院治療，也報警處理了，「請不要前往醫院，非常抱歉讓大家費心了」。

最一開始是一名女網友在臉書「屏東小鎮資訊」PO出求救文，聲稱吳小哲在小魚郎直播中被人押走，連家人都找不到他，所以希望高屏地區的朋友幫忙留意，「幫幫忙救哲哥」、「給我們正義好嗎？」、「認清誰才是被害人」。隨後，「吳小哲探險台」的管理員截圖該則PO文轉貼至臉書粉絲專頁，證實吳小哲的確遭押走，「目前已報案，但都聯絡不到哲哥，下落不明」、「不管是不是支持哲哥的人，拜託幫忙轉發」、「我們只是希望他平安」。

直播主講到一半被拖出去打成重傷。（圖／翻攝自Facebook／吳小哲探險台）

▲網友PO文請大家幫忙協尋。

消息一出，熱心的網友們紛紛留言幫忙想辦法，還有粉絲立即外出沿著海岸線搜尋，最後終於在28日凌晨3時50分傳來找到人的消息。「吳小哲探險台」的管理員表示，吳小哲遭3個人打成重傷，腳底遭不明物品磨到全破，全身是血、手腳全斷，連手機都被搶走了，目前已經送往醫院治療，警方也與家屬聯繫，「抱歉讓大家擔心了，有任何消息會再通知大家。」

關於這起事件，《ETtoday新聞雲》目前仍在查證中。不過，網友們看到管理員PO出的最新消息文章內容都覺得很可怕，紛紛留言感嘆，「人紅也不安全」、「希望他早日恢復健康」、「人找到就好」、「這一定要讓更多人知道，真的太惡劣了」。

▼管理員PO文向粉絲報告已經找到人，只是傷勢相當嚴重。

直播主講到一半被拖出去打成重傷。（圖／翻攝自Facebook／吳小哲探險台）

ET快訊
Grace原諒阿翔「唯一條件」曝光　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸
直播主「哲哥」鏡頭前遭3人拖出去打　粉專PO文稱找到人手腳全
林佳龍要求收回發言！觀光局點頭「採用俄設計師作品」俄傳好消息
楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲」下周可能生成　影響台灣機率高

關鍵字：直播,私刑

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

直播主「哲哥」鏡頭前遭3人拖出去打　粉專PO文稱找到人手腳全斷

萬華刀棍惡煞尋仇「10多人砍2少」　宮廟榕樹下前倒地噴血

中風倒小三家…兒子探病驚見「老爸在喇舌」！補教名師偷吃被抓反攻妻小

高雄男持槍「車內自轟」爆頭亡！車停夜市旁…網傻：在我家樓下

天峰哥「妻兒被罵三字經」　五字經狂飆警打人「真相大逆轉」

快訊／鳳山大明路　男子疑債務問題舉槍自轟

他在床上睡覺…妻子抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍氣炸「怒瞪妹夫」

房東聞惡臭求救破門　小港獨居女疑「被自己嘔吐物噎死」

強震來襲台日共同防災救援！連續第13年　消防局受邀參與東京演習

在韓國瑜頭上寫「台奸」傳閱！圖書館報紙毀損怒告…他的回應讓人傻眼

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

BY2合作孟美岐《有種》超炸　3人一字排開飆舞爆發力破表！

小學生與「禮貌棕熊」互相鞠躬　不斷蹦跳狂點頭...網看完鼻酸！

直播主「哲哥」鏡頭前遭3人拖出去打　粉專PO文稱找到人手腳全斷

萬華刀棍惡煞尋仇「10多人砍2少」　宮廟榕樹下前倒地噴血

中風倒小三家…兒子探病驚見「老爸在喇舌」！補教名師偷吃被抓反攻妻小

高雄男持槍「車內自轟」爆頭亡！車停夜市旁…網傻：在我家樓下

天峰哥「妻兒被罵三字經」　五字經狂飆警打人「真相大逆轉」

快訊／鳳山大明路　男子疑債務問題舉槍自轟

他在床上睡覺…妻子抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍氣炸「怒瞪妹夫」

房東聞惡臭求救破門　小港獨居女疑「被自己嘔吐物噎死」

強震來襲台日共同防災救援！連續第13年　消防局受邀參與東京演習

在韓國瑜頭上寫「台奸」傳閱！圖書館報紙毀損怒告…他的回應讓人傻眼

毛弟爆熱戀吳品潔！親密餵食秀後「直接見家長」　迷你熱褲曬辣腿伴遊

謝長廷為宋七力抱不平　733字解析日本最大冤獄案vs台灣

美國獨居媽從地表消失！　女兒3天後驚「在化糞池裡找到她」

訪中東前先到「失智咖啡館」送暖　回台決定選總統？郭台銘笑著回應了

如果能重來會說NO！市長韓國瑜半路選總統　李佳芬泛淚：都已上擂台了能怎麼辦？

戀愛就變「傻」的3大星座女！處女精明全消失、金牛付出無止境

直播主「哲哥」鏡頭前遭3人拖出去打　粉專PO文稱找到人手腳全斷

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

獨／確定選立委？學姐黃瀞瑩將狂掃台北　首站30日參拜龍山寺

蔡英文專機「引擎毀損」不換　空軍堅砸800萬維修硬飛…總統飛安亮紅燈

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老..

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在..

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因..

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍..

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外..

快訊／鳳山大明路　男子疑債務問..

在台北車站遭砍險送命　兇手竟判..

6歲兒失蹤27hrs！爸趴欄杆..

在韓國瑜頭上寫「台奸」！圖書館..

妹抱4歲兒墜樓亡　兄不忍自髮送..

基平隧道限速50　他狂飆192..

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒..

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽..

妻抱4歲兒21樓墜落亡　夫崩潰..

更多熱門

相關新聞

美國網球公開賽開打　凱擘陪你追直播

本周起，眾所矚目的2019美國網球公開賽開打，凱擘大寬頻數位有線電視將提供現場直播，還有互動抽獎活動，只要觀賞熱血賽事就有機會獲得限量好禮。

5男私刑21歲戀童癖　鉛管痛毆後悶死

淡水直播工作室槍響　槍手4秒開5槍逃逸

雲端最有錢／小資翻身從零開始賺千萬　用３力挑成長股

慧眼看天下／華為去「美國化」　台廠供應鏈可望受惠

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪命

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍怒瞪妹夫

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台

她見小7「隱藏版15元飲料」秒買

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面