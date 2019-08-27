影／上海Costco「暫停營業」遭堵門　大媽大爺高喊：退錢！

記者陳政錄／上海報導

上海Costco今（27日）開幕當天，僅4個多小時就因人潮擁堵，宣布下午「暫停營業」，雖一度施行總量管制，但仍有不少下午才來的民眾被擋在門外，被工作人員和趕來支援的民警勸離，導致不少大媽大爺在外怒吼「退錢！」，更質疑人潮是否多到不能進場。

▲Costco上海店外排隊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

上海閔行店是Costco在大陸首家門市，未來還將以華東地區為中心輻射拓點，其寬鬆的退換貨機制和會員制度、主打經濟實惠的產品等，吸引開幕日一早不到8點，就有許多民眾排隊，接近中午時人潮越來越多，隊伍從原先的二樓停車場紅龍，一直排到一樓樓梯口下。

直到下午1點多，在閔行區相關單位建議下，Costco經評估後，透過會員APP發布公告，表示因賣場交通人潮擁塞，為提供更好的購物體驗，下午將暫停營業，請民眾避免前往。

▲上海COSTCO公告關門。（圖／取自澎湃新聞）

但對於Costco的叮嚀，許多大老遠走一遭的民眾們並不買單，尤其當周遭政府機關、派出所民警加派人手來疏導交通、指揮秩序時，由於工作人員開始疏散，請排隊隊伍到一樓的民眾離開，表示已經「暫停營業」後，直接引爆現場情緒。

有大媽就帶頭高喊，「退錢！哪有人潮！」，並說外面總共幾十個人、一百多個人，叫大家全部回家實在說不過去。

有位下午前往的民眾在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，自己從市區開了約40分鐘的車程前來，花了兩、三個小時找到停車位，下車才看到怎麼「暫停營業」，覺得實在太突然。但他也坦言，「或許是中國人太多了吧」，所以摸摸鼻子自己離開，只有簡短圍觀，並沒有參與「堵門」行動。

根據記者觀察，在公告發布前，直到接近中午，仍有上百人在二樓停車場排隊，後續人潮也不斷湧入，以致下午Costco一度採取總量管制，在店內的消費者可以正常購物，一批人離開後才會放行排隊人潮入場，但對於已經排出「2樓停車場」之外的民眾，則會勸告離開，引發部分民眾不滿。

▼ 上海costco開幕吸引人潮 。（圖／記者陳政錄攝）