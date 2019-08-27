28歲男找包養！富婆要求「1夜來2次」...超慘下場曝光

▲ 小戴嚮往能被富婆包養。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

實習記者許祐誠／綜合報導

上海一名化名小戴的28歲年輕人嚮往被包養、過著衣食無缺的生活，於是上網搜尋包養網，意外找到一個名為「夜光富婆」的交友網站，花了人民幣1200元（約新台幣5200元）註冊會員後，立刻被一名富婆要求「一夜2次」，只是他還沒嘗到甜頭，卻爆出超慘下場。

據《人民網》報導，28歲的小戴3月24日時，意外發現一個交友網站「夜光富婆」，由於網站陳列一系列的美女照片，但限定只有會員才有資格觀賞，所以小戴當下聯繫客服，並得知回覆表示只要註冊會員後，即可立即安排見面的時間和地點。「客服在QQ信息裡告訴我，見面後需要和富婆發生性關係，事後富婆會支付給我8000元（人民幣，下同，約新台幣3.5萬）」，於是小戴當天毫不猶豫地馬上轉帳1200元的會員費。

▲ 客服告訴小戴，富婆會有特殊需求，希望一夜能發生2次關係。（圖／取自pixabay）

當時小戴收到客服提供的30多位「富婆」名單，並從中挑選同樣在上海的女子。客服於不久後表示，富婆已經同意見面，並約定隔日晚間8點半於香格里拉酒店見面，而且對方提出「一夜兩次」的要求，等到結束後，對方才會支付人民幣8000元的酬勞。

重點是，客服隨後以防止虐待富婆、洩露隱私或服務不周等理由，要求小戴先支付人民幣3000元的誠意金，以及同為人民幣3000元的保密金，前者會在交易後三天內退還，保密金則會在見面後78天內還他，之後，小戴只需付人民幣800元的仲介費即可。

當天，小戴立刻先匯款3000元，又於隔日早上轉帳剩餘的3000元，並聽從客服的指示先到香格里拉飯店內等候，交易前一小時會再給他富婆的電話號碼。沒想到，小戴在酒店內遲遲等不到富婆現身，等到他打開客服的QQ帳戶時，發現自己已經被黑名單，才驚覺原來被騙錢了。

▲還沒和富婆滾床單賺到錢，小戴已經付了7200元人民幣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

幸運的是，警方在7月26日破獲這起詐騙案，成功在海南省逮捕30歲的寧姓嫌犯，並得知原來寧男曾經也同樣在富婆的交友網站被騙人民幣300元，才會因為迫於賺錢結婚，但沒有工作也沒錢的狀況下，於2018年7月成立「夜光富婆」網站。他坦言，原本只是想騙取小戴的會員費，沒想到對方卻輕易上鉤，立刻也繳了誠意金和保密金。