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快訊／開幕4小時就關門　上海Costco被擠爆「下午起暫停營業」

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記者陳政錄／上海報導

Costco首家大陸門市今（27日）在上海開幕，但因為湧入人潮太多，僅開店四個多小時就宣布停止入場，會員們在下午約1時許紛紛收到訊息。Costco上海店指出，因賣場交通人潮擁塞，為提供更好的購物體驗，下午將暫停營業，請避免前往。

▲▼上海COSTCO關門。（圖／取自澎派新聞）

▲上海COSTCO關門。（圖／取自澎湃新聞）

值得注意的是，今天上午九點，Costco才向會員傳達開幕日交通訊息，表示周遭路段擁堵，建議在離峰時間前來購物，並「期待您的光臨。」

不過下午約1點13、14分，Costco就因為人流擁塞，再度發布通知，指稱今日8月27日下午，賣場將暫停營業，請民眾避免前往。

▲▼ 上海Costco關門。（圖／上海Costco會員提供）

▲會員們在今天下午紛紛收到通知。（圖／上海Costco會員提供）

據上海《澎湃新聞》報導，閔行區有關部門發布提示：由於目前開市客超市門店內人流非常密集，為了您及公眾的安全，希望有意前往的市民理性消費、選擇錯峰出行購物。如果已經前往的顧客，請務必服從現場指揮。

經《ETtoday新聞雲》記者詢問現場民眾和查證情況，目前Costco上海店已經在入場處採取管制，發布通知的用意，也是希望不要再有民眾前來，至於已經入場的民眾，仍可繼續購物。

▼通知發布前約中午12點，現場仍有大批等待排隊入場的民眾。（圖／記者陳政錄攝，下同）

▲▼上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）▲▼上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）

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快訊／開幕4小時就關門！上海Costco被擠爆「暫停營業」

關鍵字：Costco,上海,閔行,新零售,會員制賣場

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