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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

開幕當天就塞爆　上海人用人民幣「教訓」Costco有這三大原因

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▲▼上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海民眾塞爆Costco。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

上海Costco開幕首日，僅4個多小時就宣布因人潮太多，下午「暫停營業」，目前雖改採總量管制，但仍檔不住民眾趨之若鶩。而為什麼上海人第一天就「擠爆」Costco，綜合陸媒報導和《ETtoday新聞雲》記者實地採訪，共有三大主因，其中華人愛「嘎鬧猛（上海話：湊熱鬧）」是最關鍵的因素。

▲▼上海Costco開幕。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海Costco開幕，Costco的CEO，現年67歲的Craig Jelinek（左）親自出席剪綵。

大陸首家Costco門市位於上海閔行，鄰近正在發展中的虹橋商務區，賣場佔地面積2萬平方公尺、車位超過1200個，因日前打出「全球最低」的199元（人民幣，下同，約合新台幣888元）辦卡會費，已吸引約13萬會員，雖地處郊區，今天仍湧入大批民眾，使得閔行區今天下午便建議Costco暫停營業，而Costco方面也對會員發出通知，並在下午實施總量管制。

值得注意的是，在中美貿易戰正打得火熱的背景下，主打海外進口，又不是現行大陸流行的「線上+線下」新零售模式，Costco開幕首日的火爆也引起各界關注，甚至網路上大陸網友開始流行幾個玩笑話，包括「上海大媽正在用人民幣教訓美帝」、「中國郎兒們一起吃垮它」，並指這才是「大國風範」等。

▲▼上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）

綜合陸媒報導和《ETtoday新聞雲》記者實地採訪，歸結總共有三大主因，包括一、對於「洋墨水」並不陌生的上海人，美國Costco品牌很有知名度。有一對年輕夫妻檔在受訪時就說，自己以前留學過美國，覺得Costco不錯，因此開幕一定要來朝聖。他們也覺得，貿易戰當然支持國家，但「民生必需品總是要消費的，對吧。」

第二，價格實惠產品新鮮，根據Costco亞太區總裁張嗣漢說法，非食品類的百貨商品價格將低於市場價的30%到60%，食品類則能低10%到20%。而在今天現場，包括37.9元的烤雞，換算新台幣166元，以及堅果、洗衣精等明星商品，價格都比台灣便宜，甚至有1.892公升的「味全」冷藏牛奶，32.9元兩個一組，換算約為新台幣146元。其它包括人民幣10.9元的熱狗套餐、35.9元的沙拉、18.9元的雞肉捲等，都吸引不少人潮。

▲▼上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）

最後第三點，則是善用會員制制度下，激發大陸民眾的好奇心、從眾心理，有不少上海大媽大爺就在同個小區，相揪一起來逛街，有一位住在長寧區的大媽就坦言，她們就是「嘎鬧猛」，才湊熱鬧的。至於之後還會不會來，有人坦言「太遠了」，有人則說「還沒逛夠，應該會再來幾次。」

今天下午一時許，Costco透過會員APP發出公告，表示下午將暫停營業，請會員不要前往，而據《ETtoday新聞雲》記者實地了解，下午店外改採取總量管制，在店內的消費者可以正常購物，一批人離開後才會放行排隊人潮入場，但對於已經排出「2樓停車場」之外的民眾，則會勸告離開。

▼上海Costco場外，因總量管制無法入場的人潮。▲▼上海Costco人潮排隊。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海Costco。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：Costco,上海,閔行,新零售,會員制賣場

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