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影／上海Costco明開幕　陸網討論「最奇葩退貨方式」讚：勇氣可嘉

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記者陳政錄／上海報導

大陸首家美式會員制賣場Costco—上海閔行店明天（27日）開幕，其賣場特性引發網友討論，近日就有不少大陸網友在微博等社交平台上，熱議自己看過「最奇葩」的退貨方式，以及Costco究竟能撐多久，大讚「勇氣可嘉。」

▲▼上海Costco辦卡。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海Costco辦卡人潮。（圖／記者陳政錄攝）

按照上海Costco日前訂下的退換貨機制，包括「食品開封後也能退貨」、「電子商品 90 天內均可退貨」，以及會員費在會員卡到期前，「均可申請全額退還會費」。

▲▼閔行區Coscto首店開幕前8月16日。（圖／記者陳政錄攝）

▲閔行區Coscto首店開幕前。（圖／記者陳政錄攝）

根據Costco 亞太區總裁張嗣漢在先前20日記者會上的說法，目前上海閔行店目標會員數量為10萬人。同時，雖然這樣的制度的確會遇到「被佔便宜」的可能，但機率並不高。他說，根據我們的經驗，會員制也有一道門檻，顧客也有一定的購買力，只要東西夠好，他們不會浪費退貨、退費的時間，也不捨得退。

但寬鬆的退換貨機制，以及在當前大陸「線上+線下」消費模式迅速整合的背景下，民眾們仍對Costco在上海的發展有許多討論，先前《ETtoday新聞雲》記者赴賣場辦卡處採訪時，有大媽表示，賣場這麼有名，「反正先來辦辦看，到時候不習慣再退也不遲。」提到退換貨機制時，大媽則說，估計久了會調整吧，畢竟不能保證每個人都那麼「有素質。」

▲▼上海Costco內部。（圖／取自今日閔行）

▲上海Costco內部。（圖／取自今日閔行）

面對開幕在即，Costco於大陸網民中的討論也越來越熱烈，不少曾留美的網民分享看過最奇葩的退貨方式，包括「退雞，說是過期了因為放在冰箱忘記了」、「退大蒜，一袋子只剩下一頭了」、「褲子穿了三四年還去退的，說現在已經不流行了」，議論是否也會在上海店發生。

有人也在近期的討論串下留言，「肯定失敗，吃垮他」、「想想必勝客的沙拉為什麼取消了」、「中國和國外不一樣的地方就是電商發達。」

▲▼大陸網友討論COSTCO。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸網友討論COSTCO。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友討論COSTCO。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，正值中美貿易戰「漲聲響起」的背景下，Costco上海店商品訂價也備受關注。目前，僅公佈熱狗定價為11元人民幣（約合新台幣49元），與台灣定價相仿，張嗣漢說，非食品類的百貨商品價格將低於市場價的30%到60%，食品類則能低10%到20%。

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關鍵字：Costco,上海,閔行,新零售,會員制賣場,大媽,退換貨

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