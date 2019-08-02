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PChome把七夕、父親節、中元節3合1　為雙11提前預熱

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PChome網路家庭執行長蔡凱文、副總監鐘紫瑋（圖／業者提供）

▲PChome網路家庭執行長蔡凱文（右）、副總監鐘紫瑋（左）為「8月心禮節」活動宣傳。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

8月份隨著父親節、七夕情人節及中元節接連登場，除了傳統習俗，PChome 24h購物發現其中另一共通點是消費者送禮的需求大，因此今年將三節合一，獨家首創推出「8月心禮節」，並大手筆拍攝三支系列廣告，線下還辦演唱會、同樂會實體活動串聯節慶購物，儼然就是雙11規模，事實上，PChome不只是要透過年中檔期加強造節氣勢，更把它視為雙11前哨戰。

近年電商陸續推出各種品牌日，也越來越會造節玩主題行銷，PChome觀察到今年父親節、七夕情人節及中元節的時間點相當靠近，於是策略性把三節合一，並透過影音宣傳、社群等各項操作，再加上今年同樣邀請台、韓藝人舉辦演唱會，反應在業績表現上，PChome網路家庭執行長蔡凱文說，行動端業績已較去年成長近142%，而正式檔期從8/1到8/16，這次首波活動雖然只做4天，但第一天已經超標，預期將可達10億業績，接近去年雙11。

其中，PChome發現「女力經濟」是行動端的重要推力，消費力道已經成長到跟男性不相上下，舉例來說，8/1當日銷額年增率142%，活躍會員年增率45%，平均客單價成長30%，以女性消費者占60%居多，25～44歲年齡層達67%。針對此現象，蔡凱文指出，起初以為是雙11帶來的影響，但隨著行動端的女性消費者比例成長越來越高，推估來自於消費行為改變，因為相較於男性，女性更喜歡使用手機或平板購物。

對於今年年中檔期為何如此大規模舉辦，其實與下半年提前布局雙11有關。蔡凱文透露，這次活動預算和去年雙11一樣多，一方面也是在試市場水溫，從中去掌握對於雙11流量、行銷案型的想像，看看在11月之前還能做什麼、如何調整，尤其在去年雙11平台出現接單不順暢的情形下，平台在交貨和系統承載狀態都需要做很大的修正，因此今年把接單量提升8倍，讓每分鐘可以接單的量比以前提升更多，希望今年雙11不會再發生同樣問題。此外也提到，預計第四季將推出生鮮產品，目前正在試吃階段，準備雙11時可以推出。

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