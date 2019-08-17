交部9月送紅包！中華郵政員工「加薪1至3%」　回溯至1月

▲加薪一年必須增加5.24億元費用。（圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部長林佳龍6月宣布要為中華郵政公司員工加薪，交通部16日核定中華郵政調薪案，職階人員調薪3%、轉調人員調薪1%。中華郵政發言人郭純陽證實，16日下班前公文已經送到中華郵政，預計9月1日開始實施，且加薪將追溯自今年1月，一年需增加5 .24億元負擔。

交通部長林佳龍3月參加郵政節慶祝大會時提及，中華郵政2018年營餘近144億元，是公司與基層員工共同努力的成果，要優先和2萬6000名員工共享，後來又在五一勞動節宣布調高中華郵政15噸以上大貨車駕駛薪點，平均加薪1400元，並追溯自今年1月1日。

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▲林佳龍出席郵政節大會時強調，會幫同仁爭取更好的薪資福利。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

交通部6月拍板中華郵政調薪案，全體員工可調薪1至3%，預估將有2.6萬人受惠，所需費用約5億元。中華郵政在6月28日召開的董事會通過後報交通部核定，並回溯至今年1月1日上路。

不過，該起調薪案，包含職階人員（新制主管）待遇將比照轉調人員（舊制主管）的職務加給，引發基層員工不滿，批評是獨厚職階主管，因為除了全面調薪的3%外，該案通過後，主管等於是雙重加薪，幅度高達13%。

交通部表示，郵政公司經衡酌近年用人費及盈餘狀況、並考慮落實照顧基層人員，以符合部長「盈餘成果應優先照顧基層員工」之政策方向，經公司董事會、交通部協調及研商，簽報此次加薪案，林佳龍部長日前已正式核定。

交通部指出，轉調人員（92年公司成立時隨同業務轉調該公司並繼續適用原相關法令之資位人員）調增1%，職階人員（92年公司成立後進用之從業人員）調增3%，是因郵政公司職階人員薪資水準，在92年改制公司時，是參照外界各業水平，惟其數額未能隨外界調整，致目前其較外界為低，為照顧新進基層員工及留才攬才，並期責酬相符，因此擬採差別調幅，使職階人員調幅高於轉調人員。