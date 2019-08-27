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小鎮慢活首推大林！　養蜂採蜜樹蛙叫　還有茶樹可以採

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▲▼ 嘉義縣文化觀光局推廣小鎮慢遊特別企劃，8月下旬前進大林。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣文化觀光局推廣小鎮慢遊特別企劃，前進大林廟宇廣場前玩古玩。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局推廣小鎮慢遊特別企劃，8月下旬開設暑假環境教育團，讓即將返校的80位學童感受大林慢城嘉年華。透過體驗農村田園樂、手作黃槴子粉粿，還能與蜜蜂來場甜蜜的邂逅，以及在全台最大的澳洲茶樹莊園，體驗精油萃取過程，讓小朋友們直呼太好玩。

▲▼ 嘉義縣文化觀光局推廣小鎮慢遊特別企劃，8月下旬前進大林。（圖／記者翁伊森攝）

▲學童開心體驗養蜂生活。（圖／記者翁伊森翻攝）

「夜觀樹蛙、古早食玩」是大林上林社區的特色，除了可以親自挖烏殼綠竹筍，和在地友善栽種的蔬果外，還有一個特色作物叫「黃梔子」，它是粉粿、植物染的天然染料。來這能自己動手做粉粿，黃槴子粉粿搭配傳統剉冰，淋上濃郁的蜂蜜，吃完讓人口齒留香。此外，暑假限定版的夜觀諸羅樹蛙，只要入住在地旅宿一晚，即可感受諸羅樹蛙的叫聲，還可一睹在竹林中的身影。

▲▼ 嘉義縣文化觀光局推廣小鎮慢遊特別企劃，8月下旬前進大林。（圖／記者翁伊森攝）

▲學童親嘗香甜蜂蜜。（圖／記者翁伊森翻攝）

「甜蜜蜜、森呼吸」是「吳家養蜂場」以及「艾森農場」非玩不可的體驗，吳家養蜂場的老闆吳景煌是養蜂達人，在這裡體驗當「太空人」穿著防蜂裝近距離與蜜蜂拍照，還可動手採蜜，現採現吃。艾森農場是全台最大的澳洲茶樹莊園，現場除了能採茶樹，還可參與茶樹精油萃取過程，體驗剛出爐的茶樹精油與純露。

▲▼ 嘉義縣文化觀光局推廣小鎮慢遊特別企劃，8月下旬前進大林。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣文化觀光局推廣小鎮慢遊特別企劃，吸引不少小朋友趁暑假尾聲參加。（圖／記者翁伊森翻攝）

在大林街上可以循著在地美食達人的口袋名單，有大林臭豆腐、限量製作的無名肉圓、隱身大林菜市場的市場上羊肉、傳承一甲子的三郎豆花，以及數十年的地方特色老店秀花大林狗尾雞王等。到大林可以享受遠離城市喧囂的紛擾，彷彿整個世界跟著一起慢活起來。

嘉義縣長翁章梁表示，為響應交通部觀光局小鎮漫遊年，縣政府在8月15日至10月31日活動期間，不僅結合在地特色業者推出限量優惠手作體驗，另外只要到指定店家拍照打卡tag商家，即可免費獲得限量旅行紀念品乙份。趕緊安排一趟大林、梅山慢城之旅，讓孩子放下手中的3C產品，一起來嘉充實一夏。

活動詳情請上「慢遊嘉義」Facebook粉絲專頁，各項資訊都將隨時提供與更新，其他相關資訊也可以到嘉義縣文化觀光局網站查詢。慢遊嘉義(https://www.facebook.com/meishanfestival/)、嘉義縣文化觀光局(http://www.tbocc.gov.tw/)。

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關鍵字：小鎮慢活,大林,養蜂採蜜,樹蛙,茶樹

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