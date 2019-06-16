酸臭廚餘全倒排水溝！嘉義惡男揮棍「痛毆稽查員」　縣長被惹怒下令了　

▲簡男見稽查員上門，憤怒持80公分長鐵棍揮舞痛毆，還砸爛鄰居轎車。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／綜合報導

亂倒廚餘還氣噗噗！嘉義縣大林鎮上林里一處排水溝長期遭到鄰近住戶簡男隨意傾倒廚餘，導致附近惡臭四散，民眾憤而向環保單位檢舉；但葉姓稽查員14日前往察看時，卻遭簡男持80公分長的鐵棒痛毆，就連停在一旁的轎車都被砸爛，囂張行徑曝光後，就連嘉義縣長翁章梁也被惹怒，除慰問葉姓稽查員外，還下令相關單位究責到底，要硬起來捍衛公權力。

監視器畫面拍下，14日傍晚5時許，葉姓稽查員接獲民眾通報，因而到場視察一處排水溝，但還沒等他走近，遭控亂倒廚餘的簡男突然持著鐵棒奪門而出，見到稽查員就是一陣亂棒痛毆；葉男遭打吃痛後嚇得轉身急逃，簡男見追不上，竟轉移目標，對著停放在一旁的鄰居轎車亂砸洩憤，不但打爛引擎蓋，還將擋風玻璃、4面車窗全都敲破，誇張行徑讓眾人全看傻了眼。

▲葉姓稽查員遭痛打後，嚇得拔腿奔逃。（圖／東森新聞）

「（簡男）東西沒吃完都往水溝裡倒！」上林里里長陳煦湘無奈地說，簡男脫序的行徑讓里內排水溝長期散發惡臭，住戶不堪其擾，過去曾多次投訴，而他也曾數次勸導簡男，甚至還開了罰單，但簡男態度消極，對於勸導不理不睬，罰單也拒繳，讓大家相當頭痛，「以前我們也去好幾次，但他都躲在家裡不出來，但這次不知道為什麼，一出來就打人！」而無辜遭波及、座車被砸爛的住戶也相當憤怒，「車子被打得幾乎爛掉了，這個行為啊，實在太囂張了！」

在簡男脫序的揮棒行徑曝光後，縣長翁章梁得知相當憤怒，除了立即前往受傷的葉姓稽查員家中探視、慰問外，同時還下令相關單位嚴加究責，公權力不容許被暴力挑釁；現警方也已傳喚簡男到案偵訊，除了得面臨車損賠償外，訊後也將依傷害、妨害公務等罪嫌移送法辦。

▲里長坦言簡男是地方頭痛人物，過去曾勸導多次，但都無效。（圖／東森新聞）