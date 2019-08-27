華聞快遞／源頭減少垃圾　廣州星級酒店不再提供「六小件」

▲飯店一次性用品。（圖／翻攝自微博）

《廣東》9月起廣州星級酒店不再提供「六小件」

為了全面減少一次性用品使用、深化星級酒店生活垃圾分類工作，廣州自9月1日起，全市星級酒店不在客房內擺放「六小件」一次性用品（牙刷、梳子、剃鬚刀、鞋擦、浴擦、指甲銼），酒店餐廳不主動提供一次性餐具，宣導酒店新增可循環使用的旅行套裝用品銷售服務，引導消費者養成綠色生活和消費習慣。（廣州日報）

《浙江》杭州推出「人才生態37條」

杭州近日正式推出「人才生態37條」，就高峰人才引育、體制機制改革、全球人才招引、人才西進等方面，提出四大工程和七大計畫，從創新人才評價機制、鼓勵科技創新、激發用人主體和人才創新活力、支持人才專案成果轉化入手，為科研成果產業化尋找出路。（浙江日報）

《北京》陸新設6自貿區總數增至18個

繼上海自貿區臨港新片區近期正式掛牌後，自貿區大家庭又迎來6個新成員。大陸國務院26日印發6個新設自由貿易試驗區總體方案，山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江成為新一批自貿區。至此，中國的自貿區數量增至18個，其中，沿海省份已全部是自貿區，實現沿海省份自貿區的全覆蓋。（中新社）

《北京》陸5億人3年「手機種樹」 實現碳減排792萬噸

數據顯示，在支付寶「螞蟻森林」上，有5億人在過去3年堅持「手機種樹」，累計為地球種下1.22億真樹，面積相當於1.5個新加坡，也相當於少燒34億升汽油，實現碳減排792萬噸。網路打造了人人可參與的綠色低碳行動平台，每4個大陸人就有1個用手機辦事，減少不必要出行的同時，也避免了紙張浪費；超過1億人網購「綠色商品」，舊物回收成為新潮流等。（中新社）

▼支付寶以「碳帳號」概念創立公益活動「螞蟻森林」，鼓勵用戶認樹愛地球。（圖／翻攝自微博／支付寶）

《廣東》前7月外貿進出口17兆

海關總署廣東分署26日發佈外貿資料，今年1至7月外貿進出口3.89兆（人民幣，下同，約新台幣17兆），同比增長0.2%，佔同期大陸進出口總值的22.3%，其中出口2.36萬億元，增長3.3%。從市場來看，廣東對歐盟進出口4876.6億元，增長12.7%，佔12.6%，佔比提升1.4個百分點；對東盟進出口5249.1億元，增長5.3%，佔13.5%，佔比提升0.6個百分點。對歐盟和東盟的外貿增長有效彌補了美國市場的下滑。（南方日報）

《北京》「我愛我家」半年房產經紀收入139億

房地產經紀企業我愛我家今（27）發佈上半年財務報告，實現營業收入56.79億元（其中主營業務收入53.7億元），較去年同期增長6.55%；實現營業利潤5.45億元，較去年同期減少0.85%；實現歸屬母公司所有者的淨利潤3.8億元，較去年同期增長15.88%。資料顯示，報告期內，房地產經紀業務實現收入31.79億元（約新台幣139億元），同比上漲13.8%，資產管理業務收入8.6億元，同比上漲6.20%；新房業務收入7.5億元，同比下降4.55%。（澎湃新聞）

《陝西》今年「國培計畫」將培訓教師4.78萬人次

2019年「國培計畫」陝西省中小學幼稚園教師培訓專案近日公佈，分設中西部專案和幼師國培專案兩大類，共17個子專案138個小專案，全年計畫培訓教師4.78萬人次。原則上，每位教師年度內參加培訓項目不超過1項，除實行跨年度培訓的項目外，凡參加過「國培計畫」同類專案的學員不得重複選派。（陝西日報）

《四川》成都強化肉類市場供應 確保品種多、供應足

在26日的成都研究部署農副產品保供穩價工作會議上，提出進一步做好「菜籃子」工程價格監測，抓好肉類儲備及價格補貼發放等工作，及時、足額對低收入群體發放價格臨時補貼，保障困難群眾基本生活，降低物價波動對低收入群體生活的影響；加大力度穩定生豬生產，在抓好非洲豬瘟等重大動物疫情防控前提下，認真落實穩定生豬生產政策措施，支持遠郊區（市）縣大力發展生豬規模化標準化養殖，切實提高生豬存欄量。（成都日報）

▼本月26日，大陸豬肉平均價格達到每公斤31.97元（約新台幣140元）。（圖／翻攝自微博）