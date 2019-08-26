陸新設6個自貿試驗區　廣西、雲南、黑龍江等入列

▲大陸國務院宣布新設6個自由貿易試驗區，圖為廣西欽州港。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國務院今（26日）印發「關於6個新設自由貿試驗區總體方案的通知」（簡稱：總體方案），文中指出，將在山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等6省區設立自由貿易試驗區，並對6個自由貿易試驗區提出差別化的改革試點任務。

以山東為例，山東自貿試驗區提出了培育貿易新業態新模式、加快發展海洋特色產業和探索中日韓三國地方經濟合作等方面的具體舉措。

江蘇自貿試驗區提出了提高境外投資合作水平、強化金融對實體經濟的支撐和支持製造業創新發展等方面的具體舉措。

廣西自貿試驗區提出了暢通國際大通道、打造對東盟合作先行先試示範區和打造西部陸海聯通門戶港等方面的具體舉措。

河北自貿試驗區提出了支持開展國際大宗商品貿易、支持生物醫藥與生命健康產業開放發展等方面的具體舉措。

雲南自貿試驗區提出了創新沿邊跨境經濟合作模式和加大科技領域國際合作力度等方面的具體舉措。

黑龍江自貿試驗區提出了加快實體經濟轉型升級和建設面向俄羅斯及東北亞的交通物流樞紐等方面的具體舉措。

《第一財經》報導，在距離第一個自貿試驗區—上海自貿試驗區掛牌運作近6年之後，中國大陸的自貿試驗區佈局在前期「1+3+7+1」的基礎上，進一步擴張為「1+3+7+1+6」的新格局。

華中科技大學光谷自貿研究院院長陳波受訪時提到，自貿試驗區從一個點到多個點，再到全國連成一片向外輻射，有助於中國更好地對標國際高水平投資貿易協定的開放要求，更好地引領國際化，「在目前的國際經貿合作新形勢面前，自貿試驗區更加重要了，或者說探索的壓力更大了。」

▲「中歐班列」乘載一帶一路戰略。（圖／記者曾俊豪攝）