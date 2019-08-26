快訊／中國再推6自貿試驗區　涵蓋山東、江蘇、廣西等六省

▲大陸批准設立新一批自由貿一區，包括山東、將蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等省分。圖為山東青島市。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

為促進經濟發展，進一步對外開放，大陸官媒今天發布消息，指國務院日前印發《中國（山東）、（江蘇）、（廣西）、（河北）、（雲南）、（黑龍江）自由貿易試驗區總體方案》，將在這六省設立自由貿易試驗區。

方案指出，在山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等6省區設立自由貿易試驗區，是黨中央、國務院作出的重大決策，是新時代推進改革開放的戰略舉措。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持新發展理念，堅持高質量發展，主動服務和融入國家重大戰略，更好服務對外開放總體戰略佈局，把自貿試驗區建設成為新時代改革開放的新高地。

▲廣西與東協海陸相連，是大陸近年推進一帶一路戰略的的重要地區。圖為廣西防城港。（圖／CFP）

根據不同地區的特性，《總體方案》亦提出了各有側重的差別化改革試點任務。

山東自貿試驗區：提出培育貿易新業態新模式、加快發展海洋特色產業和探索中日韓三國地方經濟合作等方面的具體舉措。

江蘇自貿試驗區：提出提高境外投資合作水平、強化金融對實體經濟的支撐和支持製造業創新發展等方面的具體舉措。

廣西自貿試驗區：提出暢通國際大通道、打造對東盟合作先行先試示範區和打造西部陸海聯通門戶港等方面的具體舉措。

河北自貿試驗區：提出支持開展國際大宗商品貿易、支持生物醫藥與生命健康產業開放發展等方面的具體舉措。

雲南自貿試驗區：提出創新沿邊跨境經濟合作模式和加大科技領域國際合作力度等方面的具體舉措。

黑龍江自貿試驗區：提出加快實體經濟轉型升級和建設面向俄羅斯及東北亞的交通物流樞紐等方面的具體舉措。

在此之前，大陸共批准設立了五批的自由貿易試驗區，包括2013年的上海，2015年的天津、福建、廣東，2017年的遼寧、浙江、湖北、河南、重慶、四川、陝西，2018年的海南，以及今年7月的上海自貿試驗區擴圍至臨港地區等。有分析稱，在中美貿易摩擦加劇、自身新舊動能轉換過程中，中方透過持續對外開放、擴大自貿試驗區布局，維穩經濟增長的動能。