志工中隊長貼心致贈防曬＋抗UV袖套　屏東警烈日下執勤很窩心

▲屏東縣警察局潮州分局志工中隊長李慧華（右三）致贈1600件防曬及抗UV袖套給屏東縣警局員警，讓員警感到窩心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察局潮州分局志工中隊長李慧華有感於警在夏日高溫執勤辛勞，日前捐贈1600件防曬及抗UV袖套給屏東縣警局，在局長葉明潭見證下，由各分局長及交通隊長親自接受李中隊長捐贈，提供各分局及交通隊外勤員警穿戴使用，這項貼心義舉，讓員警感到很窩心。

李慧華中隊長目前也是潮州清娜髮品教育推廣中心執行長，平日雖忙於個人事業，仍不忘投入各項社會服務工作，常以實際行動舉辦捐血及義剪活動。

李中隊長尤其重視基層員警的執勤安全及健康，入夏以來，由於屏東境內氣溫持續攀升，瞭解基層警察實際需求，購置防曬及抗UV袖套共1600件，捐贈該局每位員警使用，令員警感到很窩心。

她希望藉由防護裝備的提升，讓員警無後顧之憂，全力盡心保護民眾；更冀望發揮拋磚引玉功能，更呼籲社會大眾發揮「警力有限，民力無窮」的力量，一起加入打擊犯罪行列，讓屏東的治安環境更加祥和。

葉明潭局長致詞感謝李中隊長對警察工作的支持，期盼同仁能充分運用這些優良的裝備，提升員警維護交通安全及打擊犯罪的能力，讓民眾得以安居樂業，方不付李中隊長的一片心意。