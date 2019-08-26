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師法前人擷取經驗　台南先進大眾運輸系統發展前景論壇登場

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▲台南先進大眾運輸系統發展前景論壇於成大舉行。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南先進大眾運輸系統發展前景論壇於成大舉行。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為整合各界對台南市先進運輸系統多元之想法，台南先進大眾運輸系統發展前景論壇8月26日於成大舉行，台南市長黃偉哲到場致意並表示，希望能藉由這次論壇，擷取更多的發展經驗，成為台南未來發展捷運的養分。

市長黃偉哲表示，台南未來大眾系統發展的前景仍有許多問題需要克服，以台灣最早發展捷運系統的台北來講，1977年開始先期規劃，1982年正式委託顧問公司規劃，1988年6條路線正式動工，到了1996年木柵線完工，1997年淡水線才完工，整個捷運發展過程受到許多政治的及非政治的因素會影響，加上台南是一個古老的城市，許多街道的規劃比較窄，地底下可能有古蹟，雖然我們因為成本因素相當可能不會走地底，但是即便是如此，我們還是有許多問題需要克服。

市長黃偉哲進一步指出，如果能了解前人的經驗、別人走的冤枉路及碰到的問題，相信整個期程有機會比較快，因此熱切期待在先進大眾運輸系統前景論壇中，來自學界、政界，以及來自專業和實務界的先進，能夠提供更好、更多的知識及更多的發展經驗。

台南先進大眾運輸系統發展前景論壇為國立成功大學與台南應用科技大學主辦，台南市政府交通局協辦，除有來自國內外專家、學者及廠商代表，從都市發展、經濟效益、都市景觀等面向來探討捷運規劃所需面對課題以及目前實際應用於各國捷運之案例外，也有許多民意代表及民眾蒞臨參與。論壇相關錄影及簡報資料後續也會放置於台南市捷運工程處網站（https://traffic.tainan.gov.tw/RTO/），提供民眾參考。

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關鍵字：台南,大眾運輸,論壇

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