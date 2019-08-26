　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南機車騎士撞路樹亡　路樹所屬查出來原來是市府所管

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，男子騎車自撞路樹傷重不治，該肇事路樹土地經查是市府工務局所管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，男子騎車自撞路樹傷重不治，該肇事路樹土地經查是市府工務局所管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區白鹿颱風夜，發生民眾騎機車撞路樹身亡命案，該棵肇事路樹所屬土地，台南市政府查了2天，終於在8月26日晚上釐清該肇事路樹土地是台南市政府所管，工務局表示，目前將全力協助家屬治喪事宜，未來將進一步協助釐清相關管理及相關責任問題。

白鹿颱風造成安南區安吉路二段近台江大道之道路外樹木被強風吹倒在路面上，造成機車騎士事故，經市府調閱地籍資料，該事故地點土地管理機關為交通部高速公路局，並於1999年10月7日移交台南市政府工務局接管。對此，工務局表示，目前將全力協助家屬治喪事宜，未來將進一步協助釐清相關管理及相關責任問題。

▲安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，男子騎車自撞路樹傷重不治，該肇事路樹土地經查是市府工務局所管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市警三分局指出，24日深夜11時53分許，接獲消防單位轉報案件，在安南區安吉路2段外側車道南向北過台江大道第2支路燈旁，有民眾倒於路中，員警獲報前往處理，發現傷患已由救護車送往安南醫院救治，惟傷重不治死亡。

警方說，經查林姓男子騎乘機車沿安吉路2段外側車道（南向北直行）於上述時、地，疑似發生交通事故，於25日凌晨0時38分不治死亡（酒測值無法檢測），經查雖現場無監視器，惟已取得在案發現場附近民眾行車紀錄器，連同相關資料，已提供台南檢署釐清。

▲安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，男子騎車自撞路樹傷重不治，該肇事路樹土地經查是市府工務局所管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署25日下午5時指出，安南區機車撞路樹命案，經檢察官相驗騎士遺體結果，該騎士因機車撞擊路樹，腋下背部裂傷併大量出血而死亡，檢察官已囑法醫師抽血，以檢測血液酒精濃度，看是否涉及酒駕。

ET快訊
快訊／私菸案北院裁定：吳宗憲、張恒嘉100萬元交保　限制住居
「一次2000元」邀12歲少女壞壞5次！摩鐵、停車場留痕跡　
神秘「1403」狂出現！孫幫嬤撿骨「挖出洋娃娃」...驚人真

關鍵字：台南,機車騎士,路樹,市府

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／私菸案北院裁定：吳宗憲、張恒嘉100萬元交保　限制住居

單親媽撞違規車亡器捐…12歲兒「柔道拚命奪牌」泣：贏獎金都是給媽媽

快訊／新莊男14樓墜落！搭電梯到頂樓跳下　住戶目睹嚇報警

快訊／普悠瑪受難「董家人」餐廳起火　「電箱爆炸」警消搶救中

台南機車騎士撞路樹亡　路樹所屬查出來原來是市府所管

漁簍突落海！翁跳外木山漁港掙扎　岸巡士官長路過秒跳水救人

心臟病男童被要求跑2圈操場休克「成植物人」　台中父親痛訴：校方疏失

影／私菸案偵結！北院開移審庭　吳宗憲自白驚爆「訂菸是服從長官」：我無罪

李敖子女戰翻！李文怒譙弟弟李戡「OO」狂飆125次　53罪判拘役120日

吊掛數噸大型混凝土模組下方木塊突破裂　工人遭重壓慘死

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

宅配車未打方向燈、機車違規超車　下秒相撞！後座乘客捲車底險遭輾

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

快訊／私菸案北院裁定：吳宗憲、張恒嘉100萬元交保　限制住居

單親媽撞違規車亡器捐…12歲兒「柔道拚命奪牌」泣：贏獎金都是給媽媽

快訊／新莊男14樓墜落！搭電梯到頂樓跳下　住戶目睹嚇報警

快訊／普悠瑪受難「董家人」餐廳起火　「電箱爆炸」警消搶救中

台南機車騎士撞路樹亡　路樹所屬查出來原來是市府所管

漁簍突落海！翁跳外木山漁港掙扎　岸巡士官長路過秒跳水救人

心臟病男童被要求跑2圈操場休克「成植物人」　台中父親痛訴：校方疏失

影／私菸案偵結！北院開移審庭　吳宗憲自白驚爆「訂菸是服從長官」：我無罪

李敖子女戰翻！李文怒譙弟弟李戡「OO」狂飆125次　53罪判拘役120日

吊掛數噸大型混凝土模組下方木塊突破裂　工人遭重壓慘死

快訊／私菸案北院裁定：吳宗憲、張恒嘉100萬元交保　限制住居

郎朗放閃「讓老婆撐傘」人品挨轟！　網友曝側拍照…幫還原真相

師法前人擷取經驗　台南先進大眾運輸系統發展前景論壇登場

老公「皮帶上鎖」拒行房！　0性慾「重心靈抱抱就夠」老婆當場爆哭

結婚3個月！　林志玲、AKIRA爆9月「首度公開合體」

單親媽撞違規車亡器捐…12歲兒「柔道拚命奪牌」泣：贏獎金都是給媽媽

土淨水清幸福宜居　環保業務交流守護全國土壤及地下水品質

中職／潘威倫下二軍休養　挑戰142勝要再等10天

小學生嗨爆！禮貌棕熊「蹦跳狂點頭」偷啾啾…網看完卻鼻酸了

最年輕僅12歲！　港警：上週末暴力行為再次升級　共拘捕86人

捷運抖音姐！深情掏出「白色OO」邪惡強迫受孕　網全腿軟...漏電了這不行

社會熱門新聞

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要..

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽..

單親媽撞違規車！3天後器捐…留..

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何..

基平隧道限速50　他狂飆192..

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　..

即／北市18歲男家中縱火！轉身..

顏清標姪子輕生原因　警：手機筆..

姐強押到亡母靈前跪歉原因曝　弟..

心碎畫面曝！癌夫推老婆下水圳轉..

連留守3天猝死　仁愛鄉建設課長..

老公將妻推入水圳　自己也縱身跳..

即／彰化六信傳搶劫　警察剛好經..

檳榔西施遭性侵　鄉代子囂張狠嗆

更多熱門

相關新聞

台南美食界不可撼動的地位！

這幾家再沒吃過就說不過去了。不管是小吃還是甜點，絕對都聽過的台南美食！

基層建言徵召洪秀柱參選台南立委

安平觀音亭三時繫念法事百僧共參殊勝圓滿

18歲男颱風夜撞樹慘死　律師揭國賠條件

南檢：機車撞擊路樹腋下背部裂傷併大量出血亡

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

基平隧道限速50　他狂飆192公里

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面