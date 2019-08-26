台南機車騎士撞路樹亡　路樹所屬查出來原來是市府所管

▲安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，男子騎車自撞路樹傷重不治，該肇事路樹土地經查是市府工務局所管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區白鹿颱風夜，發生民眾騎機車撞路樹身亡命案，該棵肇事路樹所屬土地，台南市政府查了2天，終於在8月26日晚上釐清該肇事路樹土地是台南市政府所管，工務局表示，目前將全力協助家屬治喪事宜，未來將進一步協助釐清相關管理及相關責任問題。

白鹿颱風造成安南區安吉路二段近台江大道之道路外樹木被強風吹倒在路面上，造成機車騎士事故，經市府調閱地籍資料，該事故地點土地管理機關為交通部高速公路局，並於1999年10月7日移交台南市政府工務局接管。對此，工務局表示，目前將全力協助家屬治喪事宜，未來將進一步協助釐清相關管理及相關責任問題。

據了解，台南市警三分局指出，24日深夜11時53分許，接獲消防單位轉報案件，在安南區安吉路2段外側車道南向北過台江大道第2支路燈旁，有民眾倒於路中，員警獲報前往處理，發現傷患已由救護車送往安南醫院救治，惟傷重不治死亡。

警方說，經查林姓男子騎乘機車沿安吉路2段外側車道（南向北直行）於上述時、地，疑似發生交通事故，於25日凌晨0時38分不治死亡（酒測值無法檢測），經查雖現場無監視器，惟已取得在案發現場附近民眾行車紀錄器，連同相關資料，已提供台南檢署釐清。

台南地檢署25日下午5時指出，安南區機車撞路樹命案，經檢察官相驗騎士遺體結果，該騎士因機車撞擊路樹，腋下背部裂傷併大量出血而死亡，檢察官已囑法醫師抽血，以檢測血液酒精濃度，看是否涉及酒駕。