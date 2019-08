川普想買格陵蘭遭轟荒謬　背後真相「心機算盤打透」連專家都欽佩！

記者陳亭伃/綜合報導

日前美國總統川普在推特上提到,想要購買「格陵蘭島」引發國際軒然大波,丹麥政壇甚至出現一陣「嘲諷回應」,總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)更直呼川普的想法,真的太荒謬。川普原定參訪的行程因此推延擇期再訪。然而,美國並非唯一個國家對於格陵蘭有極大的興趣,甚至在歷史上川普也非第一個提出要「購買」格陵蘭的總統。

打從1946年杜魯門時期就想用1億美元黃金跟丹麥買下格陵蘭,但最終沒有結果,中國、俄羅斯對於格陵蘭的戰略地位、天然資源也相當覬覦,但也成為美國國家安全的漏洞區。外界分析,川普除了考慮到該島的天然資源外,因格陵蘭偏向社會主義,擔心會向中國靠攏,加上中美貿易戰恐轉為稀土戰,擁有許多天然稀土的格陵蘭自然「身價不凡」。

▲格陵蘭地理位置優越,天然資源豐富。(圖/路透)

然而就在外界砲轟川普的想法荒唐之餘,有分析師就指出,格陵蘭或許賣給美國,也可能是一種轉機。首先,二戰後,格陵蘭原屬丹麥領土,丹麥也不避諱提出格陵蘭就是其部分領土,戰後格陵蘭人的民族意識升高,對經濟跟政治越發有自己的想法,於是1979年通過自治公投成立內閣政府,接著又積極「去丹化」。

但在這些的背後,格陵蘭經濟9成為漁業,但又受到國際波動、政策影響,因此大部分還需要丹麥撥預算每年6億美元補貼,接著格陵蘭偏社會主義,島上一半人的食衣住行幾乎都是活在國有體制之下,若真的想要「脫丹」,6億補貼消失後格陵蘭該如何生存。

▲川普想買下格陵蘭,或許是該島契機?(圖/路透)

相較之下,美國各州補貼則大大多餘6億美元,領取最多的補貼為加州每年960億美元、最少的懷俄明州則有10億,倘若格陵蘭被美國買下,天然資源加上戰略位置等籌碼,要拿到多於6億美元的補貼可以說相當簡單。再來,若是格陵蘭未來想要獨立,又拒絕美國提議,那個經濟來源恐怕就要多方思考,其中「稀土」也可能是唯一的出路,本身就富含鐵、銅、鈾、石油的格陵蘭,開採建設裝備不齊全,因此也不興盛。

最令美國、俄羅斯、丹麥擔心的,還包括中國資金試圖進入格陵蘭,2016年曾有中資想要買下廢棄的美軍基地,因為丹麥介入而沒下文。2018年中國欲參加格陵蘭新機場的標案,也被丹麥否決,寧可自己出錢補助格陵蘭。美丹兩國尤其擔心,美中如果發生衝突,中國政府可能藉由「曾經資助」為由,進駐格陵蘭。

格陵蘭面對自己想要壯大或是獨立,勢必要轉換心態與找尋新的經濟契機,否則若是中國不斷被排擠在外,格陵蘭也沒有新靠山的情況下,未來恐怕還是得仰賴丹麥。

