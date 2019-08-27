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被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷...下體狂噴血求饒　下秒救命鈴聲響了

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▲被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷...下體狂噴血求饒　下秒救命鈴聲響了（圖／翻攝微博）

▲小林乳頭和下體全被剪下，凶手竟是前同事。（圖／翻攝微博，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名女子小林（化名）日前遭受一場無妄之災，被蒙姓前同事誤認為是第三者，左右乳頭當場被對方拿剪刀剪斷。據悉，當時羅女看見小林不斷求饒卻絲毫沒有心軟，反而變本加厲地往下體動手，想要置對方於死地，直到一通電話響起，她才倉皇地逃離現場。

綜合陸媒報導，小林和蒙女以前曾在同一家工廠工作，蒙女負責做鞋，小林則負責檢測品質。據悉，蒙女之前在工作時，所做的鞋子總是不合格，經常被盡責的小林要求改進，從那時開始，她就時常覺得自己被針對，久而久之，便對小林產生怨恨。

事後，蒙女辭職了，但她的丈夫韋男卻經常跑去騷擾小林、頻頻示好。小林雖然已果斷拒絕，對卻遭對方死纏爛打，感到十分困擾的她便將此事告訴男友。

小林的男友得知情況後，跑去找韋男談判，兩人當時喝了一點酒。他表示，雖然韋男已口頭答應不再騷擾女友，「但當時他喝得迷迷糊糊，不知道他的保證是否有用，所以我就把韋男的女兒叫出來，把事情告訴了她，希望她能把話傳給媽媽，讓蒙女來約束自己的丈夫。」

▲被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷...下體狂噴血求饒　下秒救命鈴聲響了（圖／翻攝微博）

▲小林的男友為了女友跑去談判。

原本以為事情已結束，沒想到蒙女卻覺得小林和老公一定發生了親密關係，便拿著剪刀準備向小林尋仇。小林回憶，當時剛出門就感覺眼睛很辣，隨後就被蒙女抓住，還被對方用剪刀剪斷左右乳頭，當場噴血。據悉，蒙女當時先剪傷小林胸部，接著再對準對方下體剪了一刀。

隨後，小林的手機鬧鐘鈴響了，蒙女以為有人來，便趕緊拿起手機逃跑。事後，小林身上蓋著睡衣全身是血，用盡全身力氣到男友家求救，被送至醫院搶救後漸漸恢復意識。據悉，蒙女事後已被警方逮補。

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關鍵字：女同事,小三,乳頭,下體

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