人夫車震妻閨蜜！才開始就被抓猴　男女混打...連女兒也加入

▲陳女明知賀男是好友韓女的丈夫，仍情不自禁與他發生關係。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名韓姓女子懷疑丈夫賀男與閨蜜陳女有染，她帶上2名女兒暗中跟監，果然發現2人在車內動作親密，韓女怒火中燒突然打開車門將陳女拖出車外，雙方人馬就這樣上演「男女混打」更因此互相提告，新竹地檢署偵查依相關罪嫌，將陳女、賀男、韓女與2女兒起訴。

單身的陳女明知賀男是好友韓女的丈夫，仍情不自禁與他發生關係，2018年10月到12月間，2人就到汽車賓館雲雨了3次，韓女察覺2人有姦情，12月中帶上2女兒，一路暗中跟監丈夫到新竹市一處停車場前，韓女更發現丈夫進入陳女的轎車後，一付「凍未條」要「車震」的樣子。

韓女嚥不下這口氣，帶著女兒悄悄靠近，突然打開車門，將陳女強行拉出車外，毆打陳女頭部與雙手，陳女不甘挨揍，也強勢反擊，雙方因此展開互毆，連2女兒也加入團體對戰，在扭打中搶行取走陳女車輛鑰匙。

警方收到通報後前往5人帶回調查，陳女頭部、雙手和膝傷等多處挫傷，韓女的臉部及肢體也有多處擦挫傷，陳女告韓女及其2名女兒涉嫌殺人未遂及搶奪等罪，韓女則告陳女妨害家庭和傷害罪。

檢方認為，韓女等3人毆打陳女，僅係不滿陳女與賀男有染，難認有殺人未遂、奪取陳女性命的動機，對陳女造成的傷害非致命，主觀上顯無殺人犯意。另強行取走陳女汽車鑰匙，僅係防止陳女離開現場，並無不法所有的意圖，與搶奪罪構成顯有不符。陳女犯通姦罪嫌及傷害罪嫌，賀男犯相姦罪嫌，韓女和2名女兒同涉犯傷害罪嫌，依法提起公訴。另陳女、賀男3次通姦與相姦罪嫌，也請法官分論併罰。

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