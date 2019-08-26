　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫車震妻閨蜜！才開始就被抓猴　男女混打...連女兒也加入

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲陳女明知賀男是好友韓女的丈夫，仍情不自禁與他發生關係。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名韓姓女子懷疑丈夫賀男與閨蜜陳女有染，她帶上2名女兒暗中跟監，果然發現2人在車內動作親密，韓女怒火中燒突然打開車門將陳女拖出車外，雙方人馬就這樣上演「男女混打」更因此互相提告，新竹地檢署偵查依相關罪嫌，將陳女、賀男、韓女與2女兒起訴。

單身的陳女明知賀男是好友韓女的丈夫，仍情不自禁與他發生關係，2018年10月到12月間，2人就到汽車賓館雲雨了3次，韓女察覺2人有姦情，12月中帶上2女兒，一路暗中跟監丈夫到新竹市一處停車場前，韓女更發現丈夫進入陳女的轎車後，一付「凍未條」要「車震」的樣子。

韓女嚥不下這口氣，帶著女兒悄悄靠近，突然打開車門，將陳女強行拉出車外，毆打陳女頭部與雙手，陳女不甘挨揍，也強勢反擊，雙方因此展開互毆，連2女兒也加入團體對戰，在扭打中搶行取走陳女車輛鑰匙。

警方收到通報後前往5人帶回調查，陳女頭部、雙手和膝傷等多處挫傷，韓女的臉部及肢體也有多處擦挫傷，陳女告韓女及其2名女兒涉嫌殺人未遂及搶奪等罪，韓女則告陳女妨害家庭和傷害罪。

檢方認為，韓女等3人毆打陳女，僅係不滿陳女與賀男有染，難認有殺人未遂、奪取陳女性命的動機，對陳女造成的傷害非致命，主觀上顯無殺人犯意。另強行取走陳女汽車鑰匙，僅係防止陳女離開現場，並無不法所有的意圖，與搶奪罪構成顯有不符。陳女犯通姦罪嫌及傷害罪嫌，賀男犯相姦罪嫌，韓女和2名女兒同涉犯傷害罪嫌，依法提起公訴。另陳女、賀男3次通姦與相姦罪嫌，也請法官分論併罰。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
大眼正妹挺港警！卻遭員警痛毆襲擊血狂流破相…氣炸：是傻了嗎
心碎畫面曝！癌夫推妻下水圳轉身跑兒目睹嚇傻...爸3小時後陳
彰化六信發生搶案！1男闖入櫃台大喊：搶劫　警察剛好經過逮捕
榜單曝光！她爆「肯定是靠OO」諷：從不檢討自己　韓國瑜怒了

關鍵字：外遇,小三,閨蜜,暴力,妨害家庭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

年輕「直播主」好迷人！　日資高管愛這味　A公司3千萬斗內

白鹿作亂巨樹傾倒中斷道路　泰崗往新光、鎮西堡道路恢復通車

高雄男自稱遭擄到摩鐵毆打　短褲女嚇到語無倫次！警搜出毒咖啡

人夫車震妻閨蜜！才開始就被抓猴　男女混打...連女兒也加入

心碎畫面曝！癌夫「推老婆下水圳」轉身跑　兒目睹嚇傻...爸3小時後陳屍涵洞

快訊／彰化六信發生搶案！1男闖入櫃台大喊：搶劫　警察剛好經過逮捕

國道1號南下135k火燒車　標線工程車3人驚險逃命

20多隻牛逛大街　萬巒警「對牛吹哨」完全沒用…急call飼主

他開車到彰化福寶溼地撿貝殼...　遇漲潮快滅頂緊扶車窗超驚險！

聯誼初識就帶回家連2戰　女控遭撿屍「從沙發被扛到上鋪」

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

年輕「直播主」好迷人！　日資高管愛這味　A公司3千萬斗內

白鹿作亂巨樹傾倒中斷道路　泰崗往新光、鎮西堡道路恢復通車

高雄男自稱遭擄到摩鐵毆打　短褲女嚇到語無倫次！警搜出毒咖啡

人夫車震妻閨蜜！才開始就被抓猴　男女混打...連女兒也加入

心碎畫面曝！癌夫「推老婆下水圳」轉身跑　兒目睹嚇傻...爸3小時後陳屍涵洞

快訊／彰化六信發生搶案！1男闖入櫃台大喊：搶劫　警察剛好經過逮捕

國道1號南下135k火燒車　標線工程車3人驚險逃命

20多隻牛逛大街　萬巒警「對牛吹哨」完全沒用…急call飼主

他開車到彰化福寶溼地撿貝殼...　遇漲潮快滅頂緊扶車窗超驚險！

聯誼初識就帶回家連2戰　女控遭撿屍「從沙發被扛到上鋪」

「聖瑪莉麵包莊園」新開幕！4大拍照區、做玉兔蛋糕400元

凍齡媽咪李詠嫻多年來堅持四無原則 幫自己維持好身材也為家人健康把關

郭雪芙認愛劉以豪飆收視　馮凱親吐《不能是朋友》結局：有些遺憾

「間熱帶輻合帶」近期將偏北　鄭明典：颱風生成、發展條件更充足

失聯前都正常　北科大：賴致愷是獨子，阿嬤不知道孫失蹤

年輕「直播主」好迷人！　日資高管愛這味　A公司3千萬斗內

台經院：不動產業者對未來半年景氣看法持平甚至轉差　沒有上半年樂觀

開心吃粽...喀一聲吐出「3顆假牙」！定睛一看秒反胃　網驚呆：夭壽喔...

白鹿作亂巨樹傾倒中斷道路　泰崗往新光、鎮西堡道路恢復通車

只要有錢有夢，Aston Martin讓車庫也能很007龐德

社會熱門新聞

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要..

單親媽撞違規車！3天後器捐…留..

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　..

即／北市18歲男家中縱火！轉身..

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽..

姐強押到亡母靈前跪歉原因曝　弟..

連留守3天猝死　仁愛鄉建設課長..

檳榔西施遭性侵　鄉代子囂張狠嗆

老公將妻推入水圳　自己也縱身跳..

警特考班學生酒後鬧事　嗆未來學..

遭館粉洗版　詹江村提告288人

鋼條肛交15歲女友　男友改判2..

桃園男與妻爭吵　推妻入水圳再跳..

少女車上「賞鳥」　男友分手挨告

更多熱門

相關新聞

夫離家半年　婚禮重逢變別人新郎

辛巴威36歲人妻邱比半年前與丈夫比巴大吵一架，對方一氣之下離家出走，這一走兩人就沒有再見過面，後來她聽聞丈夫要「結婚」，好奇前往婚禮現場一看，沒想到竟然是真的。當地官員查證後認定比巴的第二段婚姻無效，邱比則憤恨地說，丈夫離開之後，她和3名孩子過著有一餐沒一餐的貧窮生活，之後也絕對不會輕易放手，讓對方有機會和其他女性結婚。

染梅毒！他GG紅腫掉屑…妻驚曝：2年沒有了

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

颱風夜見老公和小三「床上裸擁」

專家總結「出軌男」3大共同點

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

婚變王泉仁不怕苦！麻衣「驚人身價」被挖出

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

赴美當交換生　北科大生失蹤逾7天

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面