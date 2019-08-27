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花3.3萬坐商務艙　飛機餐一上他傻眼...只吃5片水果和小點心

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▲▼ 他花三萬元坐商務艙 只吃5片水果和小點心。（圖／上游新聞、微博）

▲商務艙只吃5片水果和小點心。（圖／上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

花高價坐商務艙，本來想體驗更好的服務，但近期有不少乘客發現，大陸大型航空公司本月起提供的飛機餐，質量都大幅下降，早餐僅有幾包零食。有人花7630元（人民幣，下同，約新台幣3.3萬元）坐商務艙，結果只吃了5片水果和2件點心， 旅客怒批「連塞牙縫都不夠」。

據《上游新聞》報導，上海演藝文化公司的員工陳先生表示，因工作關係，他經常乘航班前往北京，「我原來最愛選擇的是東方或者中國國際航空，但8月以來，這兩家公司吃的都變差了。我8月飛了七八次，幾乎沒有在飛機上吃過飯。」

他透露，以往在接近飯點時，來往北京、上海，航空公司多數都會提供含主食的正餐，有時肚子餓了還是能夠頂一陣子，但8月的幾次飛行，以往的正餐不見了，最多提供含有少量點心和水果的點心餐，更多的則是直接提供小零食，這讓他無法接受，「當天買的票基本上是全價票了，票價年年漲，現在經濟艙都快1500元了，連份盒飯都不發。」

▲▼ 他花三萬元坐商務艙 只吃5片水果和小點心。（圖／上游新聞、微博）

▲有網友po出自己的商務艙午餐，僅有一份三明治。（圖／上游新聞、微博）

「餐食縮水」的情況並非個案，在討論區「飛客茶館」上，多位網友反映自己在乘坐東航、國航航班時，正餐時間僅獲得點心或者零食的情況。有網友po文，稱自己搭乘國航上海飛北京的航班時，坐的是5810元（約新台幣2.5萬元）的商務艙，但提供的餐食僅為一份三明治。

另外一位網友透露，自己乘坐了東方航空上海飛昆明、長達3小時的航班，雖然是商務艙，但僅吃了5片水果和兩塊點心。從官網查詢，這趟旅程的機票價格高達7630元（約新台幣3.3萬元）。有網友就怒斥，「國內航空公司機票價格越來越貴，但服務內容、品質卻和廉價航空越來越接近。」

▲▼ 他花三萬元坐商務艙 只吃5片水果和小點心。（圖／上游新聞、微博）

▲有網友po出飛機餐發放的涪陵榨菜。（圖／翻攝自微博）

針對機上服務大縮水，中國國際航空公司在官網作出了回應，稱「受飛行航路特點和雷雨季節影響，為最大限度確保安全」，國航對部分航線的客艙服務內容和服務程式進行了調整，除了機上服務程式調整外，還包括實際飛行時間70分鐘以下的航班上，只配備小瓶瓶裝飲料；70分鐘以上120分鐘以下的航班上，經評估後確認無法在著陸前40分鐘完成餐食發放與回收的，餐食種類調減為一種或使用無需回收的餐食呈現方式；頭等艙、公務艙餐食取消分次上菜，調整為一次性全部提供。

據知情人士透露，航空公司的做法是為了貫徹執行民航局的安全規定，民航局規定在起飛後30分鐘和降落前30分鐘，機艙人員「不得從事與安全無關的工作」；今年夏天曾發生機上顛簸致空中服務員、乘客受傷事件，促使民航局再次要求認真落實執行規定，航空公司於是作出有關餐飲安排。

對於航空公司縮減服務內容的做法，資深機長孟斌表示，安全苛刻帶來的是旅客坐飛機的安全，「中國民航馬上就要迎來108個月無人員死亡的全記錄，中國民航的飛行安全水準世界第一，這就是民航苛刻安全的結果。」

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關鍵字：商務艙,飛機餐縮水,商務艙服務,中國國際航空

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