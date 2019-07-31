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2019上半年最夯團購美食　冠軍泡芙一周賣1.4萬顆有夠狂

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2019上半年最夯團購美食（圖／愛合購提供）

▲2019上半年熱銷團購美食榜冠軍由豆穌朋泡芙拿下。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

團購美食市場競爭激烈，2019上半年又是什麼最夯？社群團購網今（7/31）公布上半年銷售榜，冠軍泡芙最高一週可以賣出上萬顆，第2名則是太過熱銷而經常缺貨的黃金脆皮雞腿排，另外也發現到像是美式賣場雞塊、KTV牛肉湯也都紛紛入榜，口碑取代cp值，成為團購美食熱銷趨勢關鍵。

愛合購從今年1～6月站上銷售金額統整了上半年熱銷團購美食榜，前10名新舊面孔夾雜。冠軍是由17年老店「豆穌朋泡芙」奪下，由於團購最大組數方案中，每盒只要110元，換算一顆不到14元，因此吸引消費者青睞，最高創下單週熱賣1,811盒，以每盒8顆計算，相當於一週賣出14,488顆泡芙，而招牌的單餡泡芙口味包括原味、巧克力、咖啡及芝麻，又以前兩種口味最熱賣；另根據豆穌朋統計，17年來已賣出上億顆泡芙，疊起來的高度相當於萬座101大樓。

2019上半年最夯團購美食（圖／愛合購提供）

▲大成黃金脆皮雞腿排，厚度跟50元硬幣一樣厚。

第2名「大成黃金脆皮雞腿排」是近年團購的常勝軍，主打雞腿已經去骨，還裹粉醃漬，完全不用調味油煎就能食用，團購價一片只要39元，頗受家庭主婦喜愛，因此曾拿下多次銷售冠軍，而今年更是常常賣到缺貨，一度下單後得等一個月，最高紀錄單週狂賣14,687片。

2019上半年最夯團購美食（圖／愛合購提供）

▲熱樂煎三明治。

首次登上熱銷榜就拿下第3名的「熱樂煎三明治」，是來自高雄的打卡名店，因為爆漿乳酪而在網路上竄紅多年，IG上搜尋「熱樂煎爆漿乳酪三明治」的hashtag，累積貼文約484則。熱樂煎三明治做法及口感類似古巴三明治，在吐司外層塗上奶油，夾上熟食餡料，只需平底鍋或烤箱加熱即可食用，而團購每份最低價約60元，價格雖不算便宜，但商品有特殊性，所以熱銷。

2019上半年最夯團購美食（圖／愛合購提供）

▲紅龍雞塊。

2019上半年最夯團購美食（圖／愛合購提供）

▲享點子牛肉湯。

第4名、第5名則是有共同點，同樣都是從線下話題美食，憑藉高人氣買氣延燒到線上。第4名是美式賣場超夯的「紅龍雞塊」，入榜原因除了價錢實惠，另一點則是網友實吃評價都說「口感不輸給麥當當」。第5名「享點子牛肉湯」，製造商為連鎖KTV牛肉麵的供應廠，最大組數方案每包135元，價格雖不貴、也不便宜，因KTV牛肉麵的口碑，讓買氣有後勢看漲趨勢。其他第6～10名依序為老媽拌麵、胖叔叔檸檬吐司、卜蜂醃漬去骨雞腿排、法藍四季的起酥三明治、勝崎生鮮美國藍絲帶霜降牛排。

愛合購公關經理邱鈞彥表示，從今年上半年銷售榜來看團購市場變化，前10名商品有許多都稱不上便宜，消費者口碑反而成為熱銷的關鍵因素，有別於過往大家對團購美食低價、cp值高的印象。

此外，邱鈞彥觀察，近年來線上線下通路的商品匯流整合，不少原先只在線下店面、量販超市販售的商品也開始在線上賣，長年在線下累積的口碑帶旺線上買氣。另，社群討論度對團購美食的買氣也越來越具影響力，尤其Instagram影響力有迎頭趕上部落格及Facebook的趨勢，綜合種種現象，似乎都宣告團購美食只看cp值的時代已經過去。

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關鍵字：團購美食,愛合購,泡芙,KTV牛肉湯,雞塊,美式賣場

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