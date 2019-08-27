　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

玩水後身體驚見「詭異紅斑」！爸爸48小時離奇喪命　女兒PO網哭癱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼海邊玩水「紋上詭異紅黑斑」！爸爸48小時離奇喪命　女兒PO網哭癱。（圖／翻攝自Cheryl Bennett Wiygul臉書）

▲男子到海邊玩水後，身體出現詭異黑斑。（圖／翻攝自Cheryl Bennett Wiygul臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名66歲男子貝內特（Dave Bennett）日前到佛州探望女兒，並且多次前往海灘、小溪等水域遊玩，不料某次戲水後他突然感覺身體忽冷忽熱，背部還出現腫脹的紅黑色塊斑，緊急就醫後才知道是感染了壞死性筋膜炎（又稱食肉菌感染），隨後他也因為狀況持續惡化，2天後因器官受損、血酸過高病逝。

綜合外媒報導，貝內特7月初與老婆一起到佛州探望女兒謝里爾（Cheryl Bennett），期間一家人多次前往附近的海灘、小溪等水域遊玩，因為聽聞佛州有出現食肉菌疫情，所以謝里爾還特別為他準備了液體OK繃，下水前都會幫他蓋住身上的小傷口防止感染。

不料某次戲水返家後，貝內特在凌晨突然開始發燒，身體出現忽冷忽熱的情況，背部還出現一塊紅黑色腫斑，而且情況隨著時間快速惡化，家人緊急將他送往附近的醫院急救。醫生診斷後認為，貝內特感染了壞死性筋膜炎（又稱食肉菌感染），應是傷口在海中接觸到細菌導致。

▲▼海邊玩水「紋上詭異紅黑斑」！爸爸48小時離奇喪命　女兒PO網哭癱。（圖／翻攝自Cheryl Bennett Wiygul臉書）

▲貝內特發病2天後，因為身體軟組織壞死、血酸過高病逝。（圖／翻攝自Cheryl Bennett Wiygul臉書）

儘管貝內特接受了抗生素治療，但病情仍持續惡化、腫斑也不斷擴大，還出現敗血症，心臟兩度驟停，連護理師看了都驚呼「從來沒有看過這樣的狀況」，2天後他也因為身體軟組織壞死、血酸過高而病逝。

謝里爾後來也在臉書分享整個過程，「從此我們家永遠少了一個部分，但感謝當時上帝讓我們全家都在一起……我真的很想爸爸」。她也指責政府及海灘管理單位，沒有宣導任何水中細菌的建議，「如果能知道有危險，或是簡單的告示牌，那麼我們就不會讓爸爸下水」，希望未來不要再有類似的憾事發生。

婚禮倒數32天…女友車禍離世 他靈前獻唱《童話》惹哭眾人：是天上有急事

詹姆士「全臉插滿儀器導線」虛弱躺床！　上傳病照網嚇壞

ET快訊
我的辛酸你看不見！最讓外送員爆氣「10件崩潰事」揭曉
5個月瘦出六塊肌！他曝獨門「4分鐘燃脂運動」
玩水後身體驚見「詭異紅斑」！他48小時離奇喪命

關鍵字：壞死性筋膜炎,食肉菌,海邊,海灘,海水,細菌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

破萬火場狂燒「比亞馬遜雨林多5倍」　中非剛果盆地邊緣燃燒中

川普拒參加G7氣候會議　川普：自己做過的環評報告比誰都多

玩水後身體驚見「詭異紅斑」！爸爸48小時離奇喪命　女兒PO網哭癱

咖啡廳捕捉野生「賈伯斯」！　照片激似連坐姿都一樣

她出國被打成熊貓眼　護照錢包全被搶...變賣家產付「236萬醫療費」

孟加拉穆斯林結婚證書「處女→未婚」　新郎也要公布身分

30分鐘治胃痛！噁師「尿加水」謊稱神水　逼30小學生喝下

G7結束　日相安倍晉三宣布：9月進行大規模內閣改組

婚禮倒數32天…女友車禍離世　他靈前獻唱《童話》惹哭眾人：是天上有急事

媽逼2孩「吃狗糞」瘦弱身體驗出寄生蟲　3歲插鼻胃管痛苦增胖

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

破萬火場狂燒「比亞馬遜雨林多5倍」　中非剛果盆地邊緣燃燒中

川普拒參加G7氣候會議　川普：自己做過的環評報告比誰都多

玩水後身體驚見「詭異紅斑」！爸爸48小時離奇喪命　女兒PO網哭癱

咖啡廳捕捉野生「賈伯斯」！　照片激似連坐姿都一樣

她出國被打成熊貓眼　護照錢包全被搶...變賣家產付「236萬醫療費」

孟加拉穆斯林結婚證書「處女→未婚」　新郎也要公布身分

30分鐘治胃痛！噁師「尿加水」謊稱神水　逼30小學生喝下

G7結束　日相安倍晉三宣布：9月進行大規模內閣改組

婚禮倒數32天…女友車禍離世　他靈前獻唱《童話》惹哭眾人：是天上有急事

媽逼2孩「吃狗糞」瘦弱身體驗出寄生蟲　3歲插鼻胃管痛苦增胖

中職／連3場優質先發登本土防禦率王　陳仕朋談轉折點

限時免費下載　桃園推出「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」客家動態有聲貼圖

長榮中學財務危機　許又仁：陳宗彥應一併辭去長大董事

SAP與台達電攜手「軟硬兼施」　合攻工業4.0

中職／中信兄弟K歌之王　陳勢安開球賽後開唱勢在必行

彰警再爆違紀　芳苑巡佐涉六合彩賭博遭雲林檢拘提

張藝興個資外洩！　遭盜用「幫申請器官捐贈卡」媽爆氣出聲

柚子一大袋裝多少都只要300元　網瘋傳助罹癌老農「是假的」

中職／暴力猿本季第二度遭完封　兩次都是富邦下毒手

郭亞棠甩偶包戴「禿頭假髮」主持！　吃芥末懲罰嗆哭

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

國際熱門新聞

肯德基爺爺也吃素！KFC推出「..

行李箱塞女屍　屍水滿地嚇壞技工

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪..

失憶回到17歲　她重新愛上丈夫..

父母只餵純素食！　女童快2歲僅..

4歲小妹坐機車兜風　遭「風箏線..

他揪女網友回家激戰　手伸進褲內..

泰王室「貴妃戰機照」罕見曝光

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

57元買彩券　她每月爽領38萬..

遊泰動物園亂開門　童遭豹咬爛臉

她車上找到「不是自己的口紅」老..

更多熱門

相關新聞

媽被蚊子叮險截肢　心臟停3分鐘

英國25歲女子羅賓遜（Kim Robinson）育有4名孩子，她回憶，過去在自家花園曬衣服時曾被蚊子叮咬，沒想到後來竟演變成壞死性筋膜炎（又稱噬肉菌感染）。她聲稱由於敗血症的關係，在手術台時心臟一度驟停3分鐘，差點離世。

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

他怨拜完的食物少一味　真相曝光

45%美國人2天不換內褲

把握夏天！貢寮海洋音樂祭超嗨

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

郭台銘確定參選　9月啟動連署

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面