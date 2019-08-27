玩水後身體驚見「詭異紅斑」！爸爸48小時離奇喪命　女兒PO網哭癱

▲男子到海邊玩水後，身體出現詭異黑斑。（圖／翻攝自Cheryl Bennett Wiygul臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名66歲男子貝內特（Dave Bennett）日前到佛州探望女兒，並且多次前往海灘、小溪等水域遊玩，不料某次戲水後他突然感覺身體忽冷忽熱，背部還出現腫脹的紅黑色塊斑，緊急就醫後才知道是感染了壞死性筋膜炎（又稱食肉菌感染），隨後他也因為狀況持續惡化，2天後因器官受損、血酸過高病逝。

綜合外媒報導，貝內特7月初與老婆一起到佛州探望女兒謝里爾（Cheryl Bennett），期間一家人多次前往附近的海灘、小溪等水域遊玩，因為聽聞佛州有出現食肉菌疫情，所以謝里爾還特別為他準備了液體OK繃，下水前都會幫他蓋住身上的小傷口防止感染。

不料某次戲水返家後，貝內特在凌晨突然開始發燒，身體出現忽冷忽熱的情況，背部還出現一塊紅黑色腫斑，而且情況隨著時間快速惡化，家人緊急將他送往附近的醫院急救。醫生診斷後認為，貝內特感染了壞死性筋膜炎（又稱食肉菌感染），應是傷口在海中接觸到細菌導致。

▲貝內特發病2天後，因為身體軟組織壞死、血酸過高病逝。（圖／翻攝自Cheryl Bennett Wiygul臉書）

儘管貝內特接受了抗生素治療，但病情仍持續惡化、腫斑也不斷擴大，還出現敗血症，心臟兩度驟停，連護理師看了都驚呼「從來沒有看過這樣的狀況」，2天後他也因為身體軟組織壞死、血酸過高而病逝。

謝里爾後來也在臉書分享整個過程，「從此我們家永遠少了一個部分，但感謝當時上帝讓我們全家都在一起……我真的很想爸爸」。她也指責政府及海灘管理單位，沒有宣導任何水中細菌的建議，「如果能知道有危險，或是簡單的告示牌，那麼我們就不會讓爸爸下水」，希望未來不要再有類似的憾事發生。

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