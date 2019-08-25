設下千里眼順風耳密道　3逃逸移工吹噓「抓不到」還是栽了

▲台中市專勤隊在神岡查獲3名越南籍逃逸移工。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

陳姓工程小包商非法收留3名逃逸越南籍移工為他工作，並在宿舍設下監視器、無線電及密道，自以為可以平安躲過查緝。殊不知逃逸移工吹噓「抓不到」，反遭人檢舉。移民署台中市專勤隊日前一舉成擒，依法究辦，也證明「邪不勝正」。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊日前獲報，神岡區某處鐵皮屋內，有非法雇主陳姓男子聘僱越南籍逃逸移工住在其中。經多日追查確定地點發現，陳男除了在鐵皮屋使用俗稱「千里眼」的監視器及「順風耳」無線電，並在屋後設有密道，讓逃逸移工免於遭查獲。而這些非法移工在工地跟同事吹噓炫耀，笑說執法人員肯定抓不到，

▲▼雇主在逃逸移工宿舍設下監視器、無線電及密道。（圖／記者李忠憲翻攝）

雖然查緝難度高，專勤隊經埋伏跟監及沙盤推演後發現，陳男委託呂姓男子清晨會開廂型車接逃逸移工去工地，晚間再將他們載回。8月22日見時機成熟，埋伏幹員清晨趁移工準備上工時，突擊攔截車輛。

其中1名移工驚覺專勤隊人員上門，倉皇下車翻牆逃至密道企圖逃逸，未料該處早已部署查緝人員將其包圍緝獲。

陳姓非法雇主到案後坦認犯行，依違反《就業服務法》相關規定移請台中市政府裁處。被逮的3名越南籍失聯移工，經調查後將儘速強制驅逐出國。

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