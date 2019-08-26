汽油彈突墜下！港警腳邊起火「嚇到彈開」...怒指示威者警告　下秒坐車離場

▲汽油彈從高控墜下瞬間起火，甚至還差點砸中警員。（圖／翻攝臉書社團「香港花生友」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港市民25日再度發起「荃葵青集會遊行」，示威者從下午3點沿著興盛路、葵福路等路走向荃灣公園，但最後卻演變成嚴重衝突。在昨日的遊行中，有示威者在傍晚6時左右，在青山公路荃灣段與眾安街對出的一條天橋上，向道路上的警員扔汽油彈，導致警員的腳邊當場冒火。

臉書公開社團「香港花生友」日前流傳一則影片，畫面中顯示，多名警員在青山公路荃灣段與眾安街、通往大河道的路口設置路障，隨後，突然有人從天橋扔汽油彈，一名警員差點被砸中，腳邊立刻起火，他嚇得當場彈開，逃到其他同事群裡。

▲警方立刻上車逃離失控現場。（圖／翻攝臉書社團「香港花生友」）

道路上的員警們當時用手怒指橋上肇事者，並且陸續坐上警車，逃離失控現場。據香港01報導，該段畫面是發生在藍衣人手持鐵管追打黑衣人群事件之後，警方截查相關人士的車輛，發現後車廂藏有大量鐵管，天橋圍觀者疑似不滿，便向警員扔擲物品、汽油彈。

事後，香港政府發言人也針對此事作出回應，譴責示威者以磚塊、鐵枝等物，隨意攻擊警務人員，並多次向警車和警務人員投擲汽油彈。港府強調，「示威者升級違法暴力行為令人髮指，且將香港推向危險的邊緣，特區政府將嚴厲譴責，警方也會嚴肅追究。」

▲香港825荃葵青遊行。（圖／路透社）

據悉，昨日的荃葵青遊行最後演變為激烈衝突，在水炮車壓境清場後，示威者分散在各區，但仍有一批示威者留守荃灣，轉戰橫巷。警方指出，昨日在各區衝突中共拘捕36人，其中年齡最小為12歲；另外，還有15名警務人員受傷，目前已送院接受治療。

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