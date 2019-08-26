　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

汽油彈突墜下！港警腳邊起火「嚇到彈開」...怒指示威者警告　下秒坐車離場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲汽油彈突墜下！港警腳邊起火「嚇到彈開」...怒指示威者警告　下秒坐車離場（圖／翻攝臉書社團「香港花生友」）

▲汽油彈從高控墜下瞬間起火，甚至還差點砸中警員。（圖／翻攝臉書社團「香港花生友」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港市民25日再度發起「荃葵青集會遊行」，示威者從下午3點沿著興盛路、葵福路等路走向荃灣公園，但最後卻演變成嚴重衝突。在昨日的遊行中，有示威者在傍晚6時左右，在青山公路荃灣段與眾安街對出的一條天橋上，向道路上的警員扔汽油彈，導致警員的腳邊當場冒火。

臉書公開社團「香港花生友」日前流傳一則影片，畫面中顯示，多名警員在青山公路荃灣段與眾安街、通往大河道的路口設置路障，隨後，突然有人從天橋扔汽油彈，一名警員差點被砸中，腳邊立刻起火，他嚇得當場彈開，逃到其他同事群裡。

▲汽油彈突墜下！港警腳邊起火「嚇到彈開」...怒指示威者警告　下秒坐車離場（圖／翻攝臉書社團「香港花生友」）

▲警方立刻上車逃離失控現場。（圖／翻攝臉書社團「香港花生友」）

道路上的員警們當時用手怒指橋上肇事者，並且陸續坐上警車，逃離失控現場。據香港01報導，該段畫面是發生在藍衣人手持鐵管追打黑衣人群事件之後，警方截查相關人士的車輛，發現後車廂藏有大量鐵管，天橋圍觀者疑似不滿，便向警員扔擲物品、汽油彈。

事後，香港政府發言人也針對此事作出回應，譴責示威者以磚塊、鐵枝等物，隨意攻擊警務人員，並多次向警車和警務人員投擲汽油彈。港府強調，「示威者升級違法暴力行為令人髮指，且將香港推向危險的邊緣，特區政府將嚴厲譴責，警方也會嚴肅追究。」

▲香港825荃葵青遊行。（圖／路透社）

▲香港825荃葵青遊行。（圖／路透社）

據悉，昨日的荃葵青遊行最後演變為激烈衝突，在水炮車壓境清場後，示威者分散在各區，但仍有一批示威者留守荃灣，轉戰橫巷。警方指出，昨日在各區衝突中共拘捕36人，其中年齡最小為12歲；另外，還有15名警務人員受傷，目前已送院接受治療。

►點此看影片

ET快訊
顏清標姪子服務處上吊輕生　無留任何遺書
大眼正妹挺港警！卻遭員警痛毆襲擊血狂流破相…氣炸：是傻了嗎
心碎畫面曝！癌夫推妻下水圳轉身跑兒目睹嚇傻...爸3小時後陳
彰化六信發生搶案！1男闖入櫃台大喊：搶劫　警察剛好經過逮捕

關鍵字：天橋,汽油彈,,,荃葵青集會遊行,香港,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人民幣午後跌勢持續　瑞銀喊今年7.2明年7.3

拒絕繼父性侵…12歲少女慘遭打暈「丟廢井活埋」！11天後挖出屍體

影／完整畫面曝光！示威群眾持棍棒、金屬水管...港警開「反送中第一槍」

緊抓員工胃！華為超澎湃「海鮮員餐」曝光...網驚：龍蝦吃到飽ㄟ

她頭部突然長詭異腫包　5天後被取出黃豆大活跳跳蜱蟲

汽油彈突墜下！港警腳邊起火「嚇到彈開」...怒指示威者警告　下秒坐車離場

港股開盤大跌900點　離岸人民幣7.1926創歷史新低

每次方便都會排出「小石頭」　老翁10年體內存612顆黃澄澄結石！

A4紙印「光復香港」...大學生手持拍照遭扣查　10名失聯港青「承認錯誤」獲釋

長髮OL睫毛狂掉…一照眼睛多條「活蟲在蠕動」！醫：「每天化妝」惹禍

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

人民幣午後跌勢持續　瑞銀喊今年7.2明年7.3

拒絕繼父性侵…12歲少女慘遭打暈「丟廢井活埋」！11天後挖出屍體

影／完整畫面曝光！示威群眾持棍棒、金屬水管...港警開「反送中第一槍」

緊抓員工胃！華為超澎湃「海鮮員餐」曝光...網驚：龍蝦吃到飽ㄟ

她頭部突然長詭異腫包　5天後被取出黃豆大活跳跳蜱蟲

汽油彈突墜下！港警腳邊起火「嚇到彈開」...怒指示威者警告　下秒坐車離場

港股開盤大跌900點　離岸人民幣7.1926創歷史新低

每次方便都會排出「小石頭」　老翁10年體內存612顆黃澄澄結石！

A4紙印「光復香港」...大學生手持拍照遭扣查　10名失聯港青「承認錯誤」獲釋

長髮OL睫毛狂掉…一照眼睛多條「活蟲在蠕動」！醫：「每天化妝」惹禍

Supreme秋冬系列5大重點配件！巫毒娃娃、行動電話，下半年瘋搶單品都在這

全部都給TOYOTA玩就好了　神車Corolla上半年熱銷近60萬輛

顏清標姪子服務處上吊輕生…無留任何遺書　家人震驚悲慟

人民幣午後跌勢持續　瑞銀喊今年7.2明年7.3

「聖瑪莉麵包莊園」新開幕！4大拍照區、做玉兔蛋糕400元

凍齡媽咪李詠嫻多年來堅持四無原則 幫自己維持好身材也為家人健康把關

郭雪芙認愛劉以豪飆收視　馮凱親吐《不能是朋友》結局：有些遺憾

「間熱帶輻合帶」近期將偏北　鄭明典：颱風生成、發展條件更充足

失聯前都正常　北科大：賴致愷是獨子，阿嬤不知道孫失蹤

年輕「直播主」好迷人！　日資高管愛這味　A公司3千萬斗內

大陸熱門新聞

堅持分手　女大生遭前男友「割喉..

港警拔槍狂飆吼　示威者毀海底隧..

港男跪地阻擋警開槍　被一腳踢倒..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

香港825遊行　12歲男童涉「..

警配戴「點三八」左輪　港署證實..

情侶搭網約車　竟脫褲後座嘿咻

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

父母失蹤　5歲弟樂天顧癱瘓阿公

媽媽爽喝紅酒　要空姐「幫餵小孩..

港機場馬路驚見「百公尺」人龍

荃葵青示威22傷！港警：開槍英..

男友要「制服play」卻拿出尼..

OL眼睛長活蟲！竟是因為每天化..

更多熱門

相關新聞

持「光復香港」拍照遭扣查！10名香港青年已獲釋

香港10名學生23日突然與家人失去聯繫，事後傳出在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查，該段影片在大陸微博瘋傳，立刻掀起熱議。對此，西藏公安25日證實並通報，該10名青年因手持印有「光復香港」等字樣的A4紙拍照，而被警方帶走調查，日前已全數釋放。

825遊行36人遭拘！港警「對空鳴槍」：不得已

香港警隊採購500具陸製護甲到貨

荃葵青衝突38人入院　港府發文譴責

港男跪地阻擋警開槍　被一腳踢倒地

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

婚變王泉仁不怕苦！麻衣「驚人身價」被挖出

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

赴美當交換生　北科大生失蹤逾7天

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面