快訊／白鹿遠離了！台灣本島陸警解除　澎湖、金門需注意強降雨

▲氣象局晚間11點30分宣布解除陸上警報。（圖／記者柯振中攝）



記者柯振中／台北報導

「白鹿」颱風已逐漸遠離台灣。根據中央氣象局最新消息，白鹿颱風持續向西北西移動，且強度、暴風半徑有持續縮小的趨勢，花蓮、台東、南投等地區已脫離警戒範圍，全台24日晚間11點30分解除陸上警報。

根據氣象局的最新資訊，白鹿颱風目前的中心點未在澎湖西南西方海面，且持續往西北西移動，台灣本島已脫離暴風圈；不過，氣象局說，白鹿的暴風圈仍籠罩著澎湖等離島地區，對澎湖、金門仍有威脅。

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在陸上警報方面，氣象局說，澎湖、金門等地要嚴防豪大雨；至於海上警報，氣象局指出，巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行、作業的船隻要嚴加戒備。

氣象局說明，雖然白鹿的暴風圈已遠離台灣本島，但受到外圍環流的影響，高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣24日晚間至25日將有局部大雨或豪雨，山區需慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區要注意淹水。

中央氣象局技正黃椿喜指出，花蓮、南投及台東24日已發生豪大雨，仍會持續到25日清晨。黃椿喜說，到了25日上午，全台雨勢將趨緩，花蓮、台東等地的降雨將逐漸縮小，北部將轉成午後雷陣雨的天氣。

▼白陸颱風造成台灣多地傳出災情。（圖／記者游芳男翻攝）

