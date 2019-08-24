記者郭世賢／金門報導

颱風「白鹿」來勢洶洶，中央氣象局於24日上午7時發布海上及陸上颱風警報，金門縣政府於10時發布禁（限）制公告，基於保護民眾生命安全，金馬澎分署第九岸巡隊與轄內警政、消防等單位密切配合，並分別於金東、金西及烈嶼等三區域派出多組巡邏人員，針對金門轄內觀浪熱點加強實施柔性勸離，協助地方孤困老人做好防颱措施，確保民眾生命財產安全。

▲ 颱風白鹿來勢洶洶，金門海巡全面戒備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

第九岸巡隊表示，往往到颱風天，海邊總是少不了追求刺激冒險觀浪的民眾，即使目前尚無雨勢，因颱風外圍環流及其風力的影響，造成金門沿海會有長浪發生；颱風前、後更是最容易被疏忽的高風險時段，呼籲民眾及漁民於颱風期間，避免外出到岸際觀浪，船隻避免出海作業，海巡官兵將全天候堅守崗位，隨時掌握颱風最新動態。

▲ 金門岸巡隊除加強海岸管制區巡邏勤務，依法適時勸離戲水觀浪民眾。

颱風期間，金門岸巡隊除加強海岸管制區巡邏勤務，依法適時勸離戲水觀浪民眾外，並編成緊急應變組備妥行動救援車及多功能艇等12類267項裝備肆應救災工作。針對馬山、成功海堤、尚義海堤、后湖、建功嶼、慈堤、東崗海水浴場、東崗出海口、上林海灘、雙口海灘等觀浪熱點及各商、漁港加強勸離釣客、觀潮民眾與宣導出海作業船隻須注意安全外，另為使轄內獨居長者們，平安度過颱風侵襲，並指導所轄安檢所及機動巡邏站勤餘人員，前往協助環境及相關防護整備工作，使獨居長者們於颱風期間能感受到安全感。

第九岸巡隊副隊長王榮忠表示，在此特別呼籲並提醒金門鄉親，不要在颱風期間冒險從事戲水、觀浪及海釣等戶外危險活動，以減少危害發生；災害應變中心成立後，依據「災害防救法」第31條規定實施勸離公告限制或禁止通行區域之民眾，若規勸不聽者恐遭受5萬至25萬元之罰鍰；另外民眾倘需緊急救援時，可利用海巡報案專線「118」，第九岸巡隊將旋即前往協助處理。