國中校長為借錢下跪痛哭　開芭樂票狂跳5千萬稱「替父還債」

▲台中某國中林姓校長驚傳在外借貸五千多萬，26日消息一出，林就馬上請辭。（圖／翻攝自Google map）

記者陳玉／台中報導

台中某國中林姓校長遭人指控，自2016年起陸續向30多位家長會長、地方人士借錢，更開出本票、支票取信他人，但日期一到全成了「芭樂票」，跳票超過5千萬。對此，林校長回應，債務是繼承父債，因財務操作失當造成許多人的失望，26日上午已口頭請辭；教育局則表示，校長借貸關係屬於私人行為，經其思考後已表明請辭，待其正式提出申請後，依法盡快決定請辭。

有家長會成員指出，2016年8月間，林曾表示要買回已故父親住家，需要資金週轉，加上對方突然下跪痛哭求情，一時心軟就借出280萬元，未料他拿到錢後就消失；另有人指出，曾在醫院接到林電話，林開口第一句就是借錢，借了120萬元，至今僅還了50萬元。

▲林姓校長透過簡訊發聲明，表示已請辭思考解決問題的最佳途徑。（圖／記者陳玉翻攝）

對此，《ETtoday新聞雲》致電給校長，他僅以簡訊發出聲明，「首先，因個人事務造成社會關切，先致上最深的歉意。近20多年來，因承接家業與其中的債務，歷經數次的資產及重整，甚至曾因此數度近乎失去生命，但最終仍因財務上的槓桿操作失當，造成對許多關切我的人失望，也對於這期間幫助我、體諒我的許多朋友，多有影響，再次致上深深的歉意。」

校長表示，「為避免影響校務運作，已向局內請辭校長職務，並自即日起請假，思考可以解決問題的最佳途徑。感謝所有幫助過我及關心我的人，未來，仍繼續努力，盡我之力去彌補所有的恩人。再三致歉！無限地感恩！」

台中市教育局表示，林校長借貸關係屬於私人行為，涉及私法，未構成明確違反公務員懲戒相關法規，難謂校長有不適任問題，林個人經審慎思考後為避免影響校務運作，已向教育局表明請辭校長職務，局內會請林正式提出申請後，依法盡快決定請辭。